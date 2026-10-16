尚达曼总统星期六（10月17日）起，对瑞典展开五天国事访问。这是新加坡总统首次到瑞典进行国事访问，也适逢新瑞两国建交60周年。

根据外交部星期五（16日）发的文告，尚达曼应瑞典国王卡尔十六世（Carl XVI Gustaf）邀请访问瑞典。卡尔十六世2024年11月曾对我国进行国事访问，此行也是尚达曼的回访。

尚达曼会在首都斯德哥尔摩的瑞典王宫出席卡尔十六世和王后西尔维娅（Silvia）举行的欢迎仪式，并出席国王为他设的国宴。

他也会与瑞典国会议长诺伦（Andreas Norlén）、首相克里斯特松（Ulf Kristersson）和其他国会议员见面，并出席斯德哥尔摩市议会成员设的午宴。

尚达曼将在斯德哥尔摩经济学院发表演讲。他也会同瑞典多个领域的企业家和商界领袖，以及致力于青年赋能的当地非营利组织Fryshuset交流。尚达曼还会出席为旅居瑞典的新加坡人举行的招待会。

他之后会前往瑞典第二大城市哥德堡（Gothenburg），并在卡尔十六世的陪同下，参观汽车品牌沃尔沃的体验中心，也会与瑞典交通领域代表交流。两人也将参观查尔姆斯理工大学（Chalmers University of Technology）。

访问期间，尚达曼也会出席西约塔兰省（Västra Götaland）省长托尔福什（Sten Tolgfors）为他设的午宴。

陪同尚达曼出访的包括总统夫人珍一藤木、社会及家庭发展部长马善高、人力部兼能源、贸易及工业部政务部长符策翔，以及议员李乃怡和维凯。总统办公室、外交部、社会及家庭发展部、能源贸工部、国立研究基金会、经济发展局和新加坡企业发展局官员也会随行。

近600家瑞典企业落户我国

新加坡与瑞典1966年正式建立外交关系，两国在经贸、防务、教育和科研等领域关系密切。

瑞典是我国在北欧地区的重要伙伴，也是新加坡加强与欧盟和北极理事会（Arctic Council）接触的重要桥梁。

目前有近600家瑞典企业在新加坡设立业务。两国2025年货物贸易总额达19亿元，2024年服务贸易总额为14亿元。截至2024年，瑞典在我国的外国直接投资存量达97亿元，我国在瑞典的直接投资额则达16亿元。

近年来，瑞典企业继续扩大在我国的业务，包括音乐串流平台Spotify扩充设于新加坡的区域总部商业团队，采矿和建筑设备制造商Epiroc则在我国设立区域配送中心。

2019年生效的欧盟—新加坡自由贸易协定（EUSFTA），为新瑞经贸往来提供重要基础。瑞典也已批准欧盟—新加坡投资保护协定（EUSIPA）和欧盟—新加坡伙伴与合作协定（ESPCA）。

新瑞加强防务与科研合作

防务方面，我国采购瑞典国防装备，瑞典企业也积极参与我国军事项目招标。两国国防部保持定期交流，并探讨进一步深化防务与安全合作。

两国近年来也扩大科研合作。新加坡国家量子署（National Quantum Office）去年10月与瑞典量子创新平台及当地10所研究机构签署谅解备忘录，推动量子科技合作。

新加坡科技研究局也与瑞典多所科研机构和企业保持合作，包括卡罗林斯卡医学院、SKF集团和隆德大学等。