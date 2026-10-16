由于烟霾情况持续变化，新加坡体育理事会持续关闭部分体育设施。

体理会（SportSG）星期五（10月16日）早上10时说，暂时关闭东部、西部和中部地区的ActiveSG户外及没有冷气的体育设施，以采取预防措施，保障体育设施使用者的健康与安全。

北部和南部的ActiveSG体育设施，以及东部、西部和中部地区的室内及有冷气的设施，仍然开放。

中部PSI升至227点 创今年新高

中部地区24小时空气污染指数（PSI）星期五（10月16日）创下今年新高，早上9时升至227点，达到非常不健康水平。到了上午10时，西部和东部的PSI也升至非常不健康水平，分别为201点和202点。北部最低，达150点。

国家环境局网站的最新数据显示，截至星期五上午10时，全岛一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，中部上升至164微克的高水平，预计接下来24小时PSI也会进一步上升；西部也升至158微克的高水平。其他三个地区的PM2.5处于偏高水平，分别为东部141微克、南部121微克、北部96微克。