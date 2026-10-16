天上掉下来的不是馅饼，是“墨汁”？新加坡星期四（10月15日）全岛迎来大雨，但受持续烟霾影响，不少民众发现户外收集的雨水竟黑得像咖啡乌，令人震惊。

榜鹅居民：沟渠雨水黑如墨

类似情况并非个例。星期四全岛大雨后，不少民众发现户外收集的雨水呈黑灰色，甚至黑如墨汁。多名网民在社交媒体上分享同样经历，有网民称收集到的雨水“十分浑浊”，相信是因为雨水接触到空气中的烟尘与灰烬后，将污染物聚集成水中的深色污泥。

相关贴文引发广泛讨论。有网民留言感叹：“我现在很可怜我的肺”“空气显然已经污染得很严重了”。

在一片担忧与抱怨声中，也有网民以反讽方式留言，称在严重烟霾天气下，不应期待雨水会像安第斯山脉雪水般清澈纯净。这句留言虽带调侃，却也点出当前空气污染对日常生活的影响。

住在后港的罗女士告诉《联合早报》，她在雨后出门买饭时，发现沟渠里的雨水全都呈黑灰色。她说，自己从未见过这种情况。上周刚动手术摘除白内障的她，现在十分担心烟霾会影响术后恢复。

“空气中的杂质不知道会不会影响我的恢复。我只能尽量减少出家门，必须出门时一定佩戴墨镜，但也不清楚是否能挡住空气中的灰尘。”

专家提醒：污染雨水或刺激呼吸道

南洋理工大学国立教育学院气候变化研究学者王靖宇博士答复《联合早报》时指出，黑色雨水与当前烟霾直接相关。烟霾中含有来自泥炭地和森林火灾的细颗粒物，包括烟灰。当雨水穿过受污染的空气时，雨滴会捕获烟灰颗粒并将其带到地面，这一过程称为“湿沉降”（wet scavenging）。

换言之，黑水本质上是收集了大气中深色烟灰的雨水。

针对公众关注的集水区与供水问题，王博士说，变色的雨水理论上可能进入集水区，但对供水影响极小且完全可控。

首先，冲入蓄水池的烟灰颗粒会被大量水体高度稀释，浊度或有机物增加轻微；其次，新加坡拥有先进的多重屏障处理系统，包括混凝、沉淀和膜过滤，可去除小至0.02微米的颗粒，能有效去除任何悬浮烟灰。

至于烟霾是否会影响雨水的酸度或化学成分，王博士证实确实会。烟霾期间，雨水酸度上升，化学成分随之改变，硫酸盐、硝酸盐、铵和钾的含量均会升高。

健康风险：皮肤接触风险低 误食须警惕

若接触这种雨水，是否构成健康风险？

王博士指出，皮肤接触风险一般较低，因为酸度远不足以造成灼伤，简单清洗即可去除大部分污染物。不过，对某些过敏群体，接触后可能刺激皮肤或眼睛。更值得关注的是意外摄入，可能导致胃痛或腹泻等胃肠道症状。他强调，烟霾事件的主要健康威胁仍是吸入污染空气，而非直接接触雨水本身。

他早前接受本报访问时也曾指出，受污染的水蒸气可能对人体产生健康风险——较大的水滴可能刺激上呼吸道，引发类似感冒的症状，而较小的水滴则可继续深入肺部。

王博士建议，公众若遇到黑色雨水，应避免接触，不要饮用或收集，接触后要用清水清洗暴露的皮肤。同时继续遵守标准烟霾防护措施，如留在室内，外出时佩戴N95口罩，口罩若被雨水打湿应更换。

烟霾持续恶化 空气质量创多年新高

这场“黑雨”的背后，是新加坡正经历的十多年来最严重烟霾天气。印尼森林大火持续延烧，浓重烟霾随风飘向新加坡。

据国家环境局数据，星期四傍晚6时，一小时PM2.5浓度介于95至208微克／立方米，处于偏高至高水平；24小时空气污染指数（PSI）为121至186，属于不健康范围。

此前星期三（14日）下午，新加坡西部区域的一小时PM2.5瞬时浓度一度攀升至288微克／立方米，创下2015年以来的最高纪录。

政府多措并举应对烟霾

面对持续恶化的空气质量，新加坡政府已组建跨部门烟霾行动小组，并从星期四开始向弱势群体发放N95口罩，同时开放社区避霾场所，限制学生和军人的户外活动。政府还于星期一（12日）紧急启动烟霾医疗补贴计划，这是自2015年以来首次启动这个机制。

周末有望缓解 但烟霾风险仍存

根据国家环境局预报，周末新加坡和加里曼丹的雨水可能增多，加上风向预计转为东南风或南风，从加里曼丹飘向我国的烟雾有望减少。不过，苏门答腊的部分烟雾仍可能飘来。

当局提醒公众，应继续关注最新的1小时PM2.5浓度和24小时PSI预报，据此调整户外活动安排。患有慢性肺部或心脏疾病者、年长者、孕妇及儿童应尽量减少户外活动。