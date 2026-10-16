为了处置鸡粪堆肥，一名运输公司董事贿赂工地监工，以每车支付50元的条件，要求对方允许他将10车堆肥非法倾倒在大士的一处工地，结果被判坐牢五天。

被告纪岳庭（40岁，音译）承认一项抵触防止贪污法令的控状。

案情显示，被告是KYT Transport私人有限公司的董事，该公司负责安排泥土、碎石及堆肥等材料的罗厘运输。2024年6月21日，被告从两家公司收集了一批鸡粪堆肥，原本计划送往一座农场，但农场方面当时并不需要这批堆肥。

被告随后驾驶车子来到大士一处工地，并向负责该工地的监工、同案被告侯赛英（34岁，孟加拉籍）提出，每在工地倾倒一车堆肥，便向其支付50元报酬。

侯赛英起初因知晓此举违法，也担心惹上麻烦而拒绝，但在被告的一再要求下，最终答应。

隔天，被告安排了约六车鸡粪堆肥运抵工地。侯赛英随即操作挖掘机挖出坑洞，将堆肥倒入后用沙土掩埋。当天稍后，被告要求倾倒更多堆肥，侯赛英也同意。

翌日，被告又安排另外四车堆肥运往工地。在前两车顺利倾倒、第三车正准备倾倒时，相关公司人员发现有人在现场非法倾倒散发恶臭的物质，事件因而曝光。

被告见状随即叫停了第四车的运送，并安排数辆罗厘返回工地将先前倾倒的堆肥清理走。随后，他又另找了一处工地，将约四车堆肥倾倒在该处。

国家环境局人员于同年6月26日到场检查时，堆肥已被清走，因此无法采集样本。最终，侯赛英并未从被告处收到任何报酬。

被告于2024年12月16日被捕。被告星期四（10月15日）向法官说明，自己不仅未从中获利，反而自掏腰包花费了5000元来销毁相关物品，恳求法官给予改过自新的机会。同案被告侯赛英早前已被判监三天。

闻判后求减刑 法官斥：这里不是鱼市场

法官下判后，董事要求减刑至三天监禁，遭法官怒斥：这里不是鱼市场！

法官下判时指，虽然本案造成的实际损害程度轻微、被告的罪责程度也较低，但非法倾倒废料极有可能带来公共卫生风险。

法官还指，被告主动指示并以酬劳诱使同案被告做出违法行为，整起事件完全由被告一手引起，而非同案被告主动发起。因此，被告不能仅凭自己未从中获利或事后自掏腰包补救，就以此作为免除监禁的理由。

然而，被告在闻判后仍不放弃，竟当庭向法官要求将刑期减至三天监禁，被法官当庭斥责：“这里不是鱼市场！”，指刑罚不是可以讨价还价的事。