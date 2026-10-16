有10人因虚报薪金或虚报为本地员工缴交公积金，被控上法庭。

人力部星期五（10月16日）发布的文告强调，严厉看待提交工作证件申请时做出虚假申报的行为，并且会对违例者采取坚决的执法行动。

七名雇主和一名行政助理在10月8日面控，他们涉嫌虚报公司为本地雇员缴交公积金，但相关者其实并非雇员（即幽灵雇员）。这八人做出虚假申报，是为了获得外国人在本地工作所需的工作证件，违反了《外籍人力雇佣法令》（Employment of Foreign Manpower Act）。

其中一名雇主还被控指示他人签署日期倒签（backdated）且伪造的雇佣文件，从而提供这个人就业状况的虚假信息，妨碍了调查员的工作。

文告指出，三名幽灵雇员没在相关公司工作，但获取公司缴交的公积金，将被处以行政罚款。

虚报准证员工薪水 两被告罪名成立

在另一起案件中，两名被告经营印度传统阿育吠陀（Ayurvedic）疗法中心，每月分别支付两名持有就业准证（Employment Pass）的员工800元和2300元的薪金，远比申报的5100元和7350元来得少。两名被告罪名成立，案件择日下判。

根据《外籍人力雇佣法令》，申请工作证件时做出虚假申报，可被判处高达2万元罚款、最长两年监禁，或两者兼施。任何人提供个人资料来协助虚报缴交公积金，以提高公司的外籍员工配额，也可能被控上法庭，并面对同样的刑罚。

人力部也可能禁止罪名成立者聘用外籍员工。此外，任何人若涉嫌妨碍调查，也可被判处高达2万元罚款、最长两年监禁，或两者兼施。

人力部提醒所有雇主和劳务中介，工作证件欺诈属于严重罪行。人力部已加强调查可疑案件，并且会对违例者采取严厉的执法行动。

任何人也不应在没为公司服务的情况下，收取相关雇主提供的公积金，因为这可能构成教唆他人进行虚假申报的罪行，或教唆他人违例以提高外籍员工配额的罪行。

人力部鼓励公众若知道有人违反《外籍人力雇佣法令》，应通过官方网站的线上服务通报情况，所提供的相关资料将获得保密。