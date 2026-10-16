30年的租约到期，占地逾3英亩的莱佛士城市俱乐部星期四（10月15日）最后一天开放，不少会员特意赶来捧场，和职员相拥泪别。

新加坡土地管理局和市区重建局于2023年宣布，位于普里睦道（Plymouth Avenue）1号的莱佛士城市俱乐部（Raffles Town Club）的租约，将在星期六（17日）到期后不再更新，之后土地须归还给政府，被改为住宅用途。

莱佛士城市俱乐部所在地段的租约在到期后将不再更新，政府将把地段改为住宅用途。（档案照片）

该俱乐部于1996年取得地段后动工兴建，2000年4月开业。从筹建至今已走过30年，星期四是最后一天向会员开放。

记者星期四晚上走访时发现，虽是星期四工作日，但仍有不少会员前来俱乐部。现场的不同设施旁和电梯口处贴有告示，提醒会员们关闭事宜，也衷心感谢他们多年来的支持。

据观察，不少会员在俱乐部的游泳池和室内各个角落拍照留念，三家餐厅也都座无虚席，其中咖啡厅和中餐厅的餐食早早售罄，提前打烊。一些会员离开前还与餐厅职员相拥，含泪道别，场面感人。

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不少会员特意赶来捧场，和职员拍照留念。（纪允贤摄）

会员刘女士（49岁）受访时说，她与丈夫自俱乐部2000年开放就已入会，平时几乎每周都会到俱乐部游泳和用餐。

“孩子们也很喜欢到保龄球场玩，我女儿前年准备小六会考时，也常常到这里温习，咖啡厅的职员都很照顾她，今天也特地回来跟他们道别，真的很舍不得。”

会员曹先生（72岁）和妻子洪女士星期四也特地从丹那美拉驱车30分钟到俱乐部。“我们特地到餐厅吃晚餐，再好好把每个角落都走一遍，我真的觉得很可惜，也祝福职员们一切顺利！”

咖啡厅经理张女士（70岁）指，咖啡厅近两个月几乎天天爆满，星期四提前打烊也令数名顾客留下遗憾。她也称自己从俱乐部开放首日便在该处工作至今，同样深感不舍和留念。“这里对我意义重大，我和员工与会员们都建立了浓厚的感情，一些会员更是我从小看着长大的，而他们也见证了我的成长。”

直到晚上10时许，会员们才依依不舍地陆续离去。随着俱乐部正式关上大门，30年历程也就此画上句号。

李昌钰访新时的下榻处

该俱乐部是已故“华人神探”李昌钰访新时的下榻处。

据以往报道，已故华人神探李昌钰每次到访我国时，都会入住莱佛士城市俱乐部。

该俱乐部执行董事董玉莲曾告诉《新明日报》，两人私交甚好。她透露李昌钰对饮食不讲究，但对喝茶情有独钟。在新加坡期间大部分时间都投入工作，吃饭都是迅速解决，然后继续埋头工作。

李昌钰生前曾多次在该俱乐部举办座谈会和接受媒体访问，最后一次相信是在2024年11月，为一个在俱乐部举办的激励讲座担任演讲嘉宾。