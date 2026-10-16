有公众指，勿洛北一面摊，干面要比汤面贵两角钱，做法令人不解。女摊主解释，干面需要用更多酱料，汤也得分开装，比较麻烦。

有一名公众经过勿洛北第216座熟食中心与巴刹时，发现一家名为“中兴手工面”摊位张贴着告示，指顾客若要吃干面，必须多付两角钱。

《新明日报》联络上这名公众，他受访时说，从未光顾过面摊，但看到告示时觉得有些奇特。“我很少看到干面还要另外加钱。”

另外，不愿透露姓名的他指出，倘若顾客要加鱼圆、肉丸、水饺、鸡肉和猪肉碎，则需要额外支付1元；若要加虾，则是1.50元。“告示的小数点不清楚，加虾的1.5元看起来像是15元。”

加虾收费小数点不清楚 摊主当场改

记者为此走访时，确实发现面摊前张贴了各项收费告示。

对此，摊主何女士解释，干面的话，需要使用更多酱料，另外还得将面条与汤分开处理，比较麻烦，才额外收取两角。“目前没有人投诉，有一些其他摊位还多收五角。”

何女士强调，价格标示非常明确，相信不会引起误会。

至于针对加虾的收费，由于小数点不清楚，何女士随后赶紧重新写告示，并承认是自己的疏忽。

“可能我写的时候没有注意到小数点，不过也没有顾客误会是要加15元。”