“失去意识的巴士车长和我外公的年龄相仿，看到他不舒服的样子，让我想起外公，心里很揪心。”

易塔通854号巴士车长于9月14日下午约1时30分，在巴士即将抵达后港3道一带的巴士站时，突然感到身体不适，在驾驶座上失去意识。五名热心公众临危不乱，在确保巴士安全停下之际，也拨电召救护车。

18岁女生：想起外公 心里揪心

18岁学生梁盈盈是挺身而出协助晕厥车长的乘客之一。她受访时说，事发当天刚上完驾驶课，乘搭854号巴士回家。

巴士即将抵达后港联络所附近的巴士站时，车长突然猛踩刹车。她观察到车长的身体向一侧倾斜，甚至歪出驾驶座范围，顿感不对劲。“我第一反应就是前去查看车长的情况，才发现他似乎晕倒了。”

车长身体不适令梁盈盈格外担忧，也不禁想起年龄相仿的外公。她回家后特地给了外公一个拥抱。“巴士车长须长时间集中精神驾驶，有时还得很早起床工作，难免会影响健康。希望这位车长早日康复。”

手刹旁贴纸成关键 乘客及时拉停巴士

另一名伸出援手的乘客黄丽慧（40岁，餐饮业者）忆述，车长失去意识前踩下刹车放慢车速，车辆也已撞上路缘石，让她有时间采取行动。

驾驶座的醒目贴纸，帮助黄丽慧立即找到手刹。（梁麒麟摄）

她当时果断地跨进驾驶座，拉起手刹，让巴士彻底停下。“还好手刹旁贴着一张提醒车长拉手刹的贴纸，让我能很快找到手刹，把巴士安全、彻底地停下。”

随后，黄丽慧、梁盈盈及另一名马来族男性乘客合力将车长移到地上，让他平躺。“车长一度出现痉挛，也口吐白沫，过了一会儿才稍微恢复意识，但仍有些迷糊。”

黄丽慧指出，除了协助车长平躺，其他能做的事情不多。“从事发到救护车到达，历经不到半小时。我当时最担心的是车长的身体状况，所幸急救人员及时赶到。”

新捷运车长关键时刻挺身相助同行

新捷运巴士车长卓仲发（60岁）受访时说，他当时驾驶55号巴士，恰好跟在涉事巴士后方，准备停靠同一站点。“前方巴士径直向前行驶，而一名在巴士站等车的公众则焦急地拍打车门，像是有紧急情况。”

他下车后观察到涉事巴士前门紧闭、后门却敞开，后来得知易塔通的车长身体不适。 他指示黄丽慧按下正确按钮联系易塔通控制中心，以便她通报现场情况。由于车内仍有乘客，后方也出现车龙，卓仲发只能先行离开。

不过，这起突发事件让卓仲发心有余悸。他说，当晚一直睡不着觉，直到得知涉事车长平安无恙后，才终于放下心来。

马炎庆颁感谢状 仍在寻找另两名救人者

交通部兼文化、社区及青年部政务部长马炎庆星期五（10月16日）在义顺综合交通中心，向梁盈盈、黄丽慧及卓仲发颁发感谢状，表扬他们在危急时刻挺身而出的举动。

交通部兼文化、社区及青年部政务部长马炎庆（左一）向梁盈盈、黄丽慧及卓仲发颁发感谢状，表扬他们在危急时刻挺身而出的举动。（梁麒麟摄）

马炎庆说，这几名公众当机立断采取行动，不仅救了车长一命，也保障了其他乘客的安全。

他指出，当局仍在寻找另外两名挺身而出的男子，一人是巴士乘客，另一人则是在巴士站等车的公众，希望能亲自向他们致谢。“五人的英勇举动提醒大家，每个人都能为公共交通出一分力，让所有人的通勤体验更安全、更具包容性。”