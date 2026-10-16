烟霾持续笼罩新加坡，一些活动陆续宣布延期。

由建屋发展局举办的大巴窑西总体规划展览星期四（10月15日）宣布延期，新的日期和安排将另行公布。

原定在10月17日至19日举行的大巴窑西总体规划展览，由于在半户外场地举办，为保障公众健康与安全，决定将展览延期。

另外，长期推广包容文化的常年活动“紫色行动” （The Purple Parade）也受烟霾影响，原定在10月24日举行的活动将展延至2027年上半年举行，具体日期待确定。

2026年紫色行动筹委会说，考量目前烟霾情况难以预测，而且空气质量不健康，为保障参与者的安全与健康，尤其是残障人士和看护者，决定延迟活动。

中部PSI升至229点新高

中部地区24小时空气污染指数（PSI）星期五（16日）下午4时创下新高，升至229点，达到非常不健康水平。

国家环境局网站的数据显示，星期五下午4时，同样处于非常不健康水平的还有西部和东部，分别达到205点和204点。南部183点，北部159点，都处于不健康水平。

全岛一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，中部为174微克的偏高水平；西部地区的PM2.5是157微克，也处于偏高水平；东部135、北部127和南部89微克。