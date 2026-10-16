分层护理助失眠患者改善睡眠 新超声波方案助评估糖尿病足伤口
76岁的符之益曾长期受失眠困扰。他从事海事工程相关工作数十年，轮班工作打乱了他的作息。
过去两年，他的睡眠问题尤其严重，有时入睡后仅五至十分钟便会醒来。他尝试过中医、针灸、保健品及褪黑激素等方法，但睡眠情况仍未见明显改善。
后来，他到武吉巴督综合诊疗所求医，经医生转介，接受由助理心理学家提供的失眠认知行为治疗。经过约一个月的咨询，并两三个月内逐步调整睡眠习惯后，他的睡眠情况有所改善。
如今，他通常晚上10时20分左右入睡，早上6时20分起床，每晚能睡六至七个小时，早上起床也不会再觉得那么累。
符之益的经历，体现了及时提供适切心理支援的重要性。国立大学综合诊疗所自2024年7月起推行分级护理模式，引入助理心理学家，先评估患者的需求，再安排适当支援，让部分患者无须一开始就接受心理学家的治疗，也能获得帮助。
国大综合诊疗所首席心理学家佃惠雯（38岁）受访时说，过去患者转介至心理服务后，通常须等待45至60天才能见到心理学家。新模式下，助理心理学家会审阅转介资料和病历，并在转介后的两周内完成分流评估，再根据患者情况安排心理健康教育、社区支援、辅导、失眠认知行为治疗，或转介心理学家及精神科服务。
国大综合诊疗所心理服务的使用人数，从2022年的逾1000人增至2025年的超过1500人，增幅约50%。2026年首八个月，已有近1000人使用这项服务。数据显示，2025年有29%的新转介个案无需直接预约心理学家，便能获得适当处理；2026年上半年，这一比例增至47%。目前，国大综合诊疗所有三名助理心理学家，负责评估、风险筛查及针对性介入。
佃惠雯因推动助理心理学家融入分级护理模式，在星期五（10月16日）举行的第五届国大医学组织综合医疗保健与药剂日上，获颁青年成就奖。
更全面评估脚底血流 助医生制定精准治疗方案
同样获表扬的，还有黄廷方综合医院首席血管技术员周语衡（42岁）。她因推动落实足部动脉加速时间（Pedal Acceleration Time，简称PAT）超声波检查方案，获颁卓越奖。
糖尿病可能损害血管及神经，导致足部伤口难以愈合，严重时甚至可能需要截肢。黄廷方综合医院在2024年引入足部动脉加速时间方案，通过评估脚踝以下、从脚跟至脚趾的血流情况，为医生判断伤口的愈合潜力及制定治疗方案提供额外依据。
周语衡受访时说，传统血管超声波检查一般需约30分钟，新方案额外增加约10分钟，但能提供更多足部血流信息。
她指出，糖尿病患者可能出现动脉钙化，影响踝肱压力指数（ABPI）的准确性；若患者已经失去脚趾，或脚趾有开放性伤口，趾肱压力指数（TBPI）检查也可能不适用。新方案可作为辅助评估方式，帮助医生更全面地了解足部血流状况，并判断患者是否适合接受血管成形术等介入治疗。
不过，周语衡强调，医生仍须结合其他检查结果及患者的整体情况，权衡治疗效益与风险。例如，若改善腿部较上方血管的血流已足以促进伤口愈合，可能就无须进一步处理足部更细小的血管。
黄廷方综合医院平均每月处理约100起糖尿病足病例。
第五届国大医学组织综合医疗保健与药剂日以“携手同心，相辅相成”为主题，共有87名综合医疗保健及药剂专业人员获颁卓越奖、青年成就奖及嘉许奖，肯定他们在患者护理、专业创新及团队协作方面的贡献。