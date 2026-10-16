76岁的符之益曾长期受失眠困扰。他从事海事工程相关工作数十年，轮班工作打乱了他的作息。

过去两年，他的睡眠问题尤其严重，有时入睡后仅五至十分钟便会醒来。他尝试过中医、针灸、保健品及褪黑激素等方法，但睡眠情况仍未见明显改善。

后来，他到武吉巴督综合诊疗所求医，经医生转介，接受由助理心理学家提供的失眠认知行为治疗。经过约一个月的咨询，并两三个月内逐步调整睡眠习惯后，他的睡眠情况有所改善。

如今，他通常晚上10时20分左右入睡，早上6时20分起床，每晚能睡六至七个小时，早上起床也不会再觉得那么累。

符之益的经历，体现了及时提供适切心理支援的重要性。国立大学综合诊疗所自2024年7月起推行分级护理模式，引入助理心理学家，先评估患者的需求，再安排适当支援，让部分患者无须一开始就接受心理学家的治疗，也能获得帮助。

国大综合诊疗所首席心理学家佃惠雯（38岁）受访时说，过去患者转介至心理服务后，通常须等待45至60天才能见到心理学家。新模式下，助理心理学家会审阅转介资料和病历，并在转介后的两周内完成分流评估，再根据患者情况安排心理健康教育、社区支援、辅导、失眠认知行为治疗，或转介心理学家及精神科服务。

国大综合诊疗所心理服务的使用人数，从2022年的逾1000人增至2025年的超过1500人，增幅约50%。2026年首八个月，已有近1000人使用这项服务。数据显示，2025年有29%的新转介个案无需直接预约心理学家，便能获得适当处理；2026年上半年，这一比例增至47%。目前，国大综合诊疗所有三名助理心理学家，负责评估、风险筛查及针对性介入。

佃惠雯因推动助理心理学家融入分级护理模式，在星期五（10月16日）举行的第五届国大医学组织综合医疗保健与药剂日上，获颁青年成就奖。

更全面评估脚底血流 助医生制定精准治疗方案

同样获表扬的，还有黄廷方综合医院首席血管技术员周语衡（42岁）。她因推动落实足部动脉加速时间（Pedal Acceleration Time，简称PAT）超声波检查方案，获颁卓越奖。

黄廷方综合医院首席血管技术员周语衡推动落实足部动脉加速时间超声波检查方案，获颁卓越奖。（林明顺摄）

糖尿病可能损害血管及神经，导致足部伤口难以愈合，严重时甚至可能需要截肢。黄廷方综合医院在2024年引入足部动脉加速时间方案，通过评估脚踝以下、从脚跟至脚趾的血流情况，为医生判断伤口的愈合潜力及制定治疗方案提供额外依据。

周语衡受访时说，传统血管超声波检查一般需约30分钟，新方案额外增加约10分钟，但能提供更多足部血流信息。

她指出，糖尿病患者可能出现动脉钙化，影响踝肱压力指数（ABPI）的准确性；若患者已经失去脚趾，或脚趾有开放性伤口，趾肱压力指数（TBPI）检查也可能不适用。新方案可作为辅助评估方式，帮助医生更全面地了解足部血流状况，并判断患者是否适合接受血管成形术等介入治疗。

不过，周语衡强调，医生仍须结合其他检查结果及患者的整体情况，权衡治疗效益与风险。例如，若改善腿部较上方血管的血流已足以促进伤口愈合，可能就无须进一步处理足部更细小的血管。

黄廷方综合医院平均每月处理约100起糖尿病足病例。

第五届国大医学组织综合医疗保健与药剂日以“携手同心，相辅相成”为主题，共有87名综合医疗保健及药剂专业人员获颁卓越奖、青年成就奖及嘉许奖，肯定他们在患者护理、专业创新及团队协作方面的贡献。