数码发展及新闻部副常任秘书潘康源，从12月1日起出任新加坡全国雇主联合会总裁，取代重返公共服务部门的郝硕。

雇联星期五（10月16日）发新闻稿宣布这项消息。潘康源（57岁）从11月1日受委雇联候任总裁，并在12月1日正式从郝硕（43岁）手中接任。

潘康源在公共部门有丰富的领导经验，曾出任人力部副常秘，以及前标准和创新局（SPRING Singapore）局长。雇联说：“他在劳动力政策、企业发展，以及推动新加坡数码经济方面的经验，使得他在科技与经济快速变化的时代，具备领导雇联的良好条件。”

雇联刚在今年9月改选理事会，推举油田设备和石油钻井承包商MTQ Corporation董事柯文伟出任雇联会长。

柯文伟在新闻稿中代表雇联理事会，对潘康源出任总裁表示欢迎。他指出，雇联会继续倡导资方利益、巩固劳资政三方合作关系，以及协助企业利用新兴科技推进劳动力转型与可持续发展，潘康源的领导经验以及在各领域的贡献，将非常宝贵。

雇联现任总裁郝硕，将重返公共服务部门。（新加坡全国雇主联合会提供）

郝硕在2024年12月就任雇联总裁前，是人力部人力规划与政策司长，负责劳动力规划、劳动市场政策、外国劳动力政策等方面的工作。雇联的会员规模，在郝硕任内扩大至4000多家企业会员。

柯文伟说：“我要代表理事会，感谢郝硕为联合会及劳资政合作机制所作贡献。”