“人有三急”不是擅闯民宅的通行证。蔡厝港一户正在装修的组屋单位，日前就迎来一名不速之客——一名陌生女子在未获屋主同意下，径直入屋借用厨房厕所，令屋主一家震惊不已。屋主强调，装修中的住家并非公共设施，更不是公共厕所，任何人都不应未经许可擅自闯入。

不愿具名的屋主向网媒STOMP透露，事件发生在星期二（10月13日）下午约4时，地点位于蔡厝港一楼的某组屋单位。当时单位正在进行厨房装修，但一家人仍住在屋内。

承包商误认女子为住户 未加阻拦

事发时，屋主的母亲正在家中，突然听到有人使用厨房厕所，于是前去查看，结果发现一名陌生女子从厕所走出来。

据了解，装修承包商当时误以为她是租户或屋主之一，“因此没有阻拦她入内”。

在屋主提供的一段视频中，可听到该女子向屋主母亲道歉，并声称自己曾向某人（指承包商）询问后才使用厕所。女子说：“我很抱歉，我不知道，因为我问过他了。”

不过，屋主母亲指出，女子询问的是承包商，并非屋主本人。她当场表示：“你不能这样做，这跟擅闯没什么两样，你知道吗？你应该先问清楚。” 她进一步解释，该厕所因装修工程已被封住，以免弄湿。

据屋主称，承包商事后表示，该女子是自行进入单位的。

屋主：若母亲不在家 后果或不堪设想

屋主认为，承包商固然应核实该女子的身份，但女子本身也不应在未经屋主许可的情况下进入私人住宅借用厕所。

“这是不可接受的，”她说，“想象一下，如果我妈妈不在家，她走进主人房拿走我们的东西怎么办？”

屋主也指出，家人早已预料到装修期间会有好奇的路人从外面张望地面层单位，但万万没想到会有人擅自进入并使用厕所。她强调：“这不是公共厕所，而且附近就有一个加油站，她大可走到那边去。”

屋主表示，她打算就此事向警方报案，并希望借此提醒公众，正在进行装修的住家不对公众开放。“进入别人正在装修的家是不对的，更不用说是使用他们的厕所了。”

类似事件并非首例

这并非本地首次发生陌生人擅自进入装修中组屋的事件。今年9月，一段视频在网上疯传，显示有陌生人涉嫌未经许可进入兀兰一间正在进行装修的组屋单位。

随着家居装修活动日益频繁，此类事件引发公众对装修期间住家安全的关注。屋主呼吁公众尊重私人住宅的界限，切勿未经许可擅自进入他人住所。