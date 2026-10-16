本周热点全在这！从IMH改名就能去污名？到三大博彩巨头吃罚单？再到不黑电脑黑冰箱？本期播客带你快速掌握焦点。

IMH改名 有助提升心理健康意识？

心理卫生学院（IMH）探讨改名，试图以此改变精神疾病附带的社会标签与负面印象。然而，单纯更改名称，真的足以消除大众对心理疾病根深蒂固的偏见吗？在提升全民心理健康意识的道路上，除了换个新名字，我们还需要做出哪些实质性的改变，才能真正让患者不再讳疾忌医？

三家博彩巨头一起吃罚单？

三家博彩巨头在同一时间面临罚款。这究竟是内部科技系统跟不上？还是前线员工的培训有漏洞？这些罚款金额对赌场和博彩公司来说，到底有没有起到真正的吓阻作用呢？还是他们只会把罚款当成做生意的成本？

黑客不黑电脑黑冰箱？

随着智能家居的普及，黑客的攻击目标早已不再局限于电脑和手机，连你家厨房里的智能冰箱都可能沦为被入侵的对象。这些看似带来生活便利的联网家电，是否正悄悄化作泄露个人隐私、甚至危及家庭网络安全的隐患？在万物互联的时代，面对防不胜防的新型攻击，我们该如何为家中的智能设备筑起安全防线？