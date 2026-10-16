有装修商拍视频指登加新组屋出现“小”厨房格局，认为布局和空间大小不合理。建屋发展局回应时澄清，这个项目的开放式厨房由湿厨房和干厨房组成，装修商所指的“小”空间其实只是湿厨房，相邻的干厨房提供了额外空间摆放台面、储物柜和家电，而干湿厨房的总面积与新型组屋的标准厨房差不多。

装修公司Reno Scout于10月8日在YouTube上传视频，点评Garden Waterfront I@Tengah新组屋项目的一个四房式单位。主讲人指厨房整体空间非常拥挤、缺乏专门的晾衣处（Service Yard）等，并说这是他见过“最糟糕的四房式厨房格局之一”。

图中带窗的空间为Garden Waterfront I@Tengah四房式单位的湿厨房位置。（建屋局网站）

装修商在视频中提到，在摆放冰箱、洗衣机和炉灶等家电后，厨房只能容纳一人活动，多人同时操作预计会非常困难。他说：“如果你说这个厨房只是摆设，只是用来烧热水，偶尔煮一下方便面、给家人煮饭的次数不多，你可以凑合一下。”

建屋局星期三（14日）在脸书发文回应说，在Garden Waterfront项目中，开放式厨房由湿厨房和干厨房组成，两者设计为配合使用。视频中所指的“小”厨房，其实只是湿厨房。

建屋局解释，湿厨房虽然紧凑，但相邻的干厨房提供了额外空间，用于摆放台面、储物柜和家电。这两个区域合计约占10平方米，与带有晾衣处的新型组屋标准厨房的大小大致相当。10平方米约相等于新组屋的普通房。

建屋局指出，自2018年起，只要户型条件允许，开放式厨房一直是预购组屋的标准设计。这受买家的欢迎，因为这种布局符合屋主不断变化的生活方式需求，让他们在使用居住空间时有更大的灵活性。

此外，Garden Waterfront还采用无梁设计，让屋主在配置家居时有更大的灵活性。建屋局说：“经常做饭的人可以选择分配更多空间来打造更大的厨房；其他人则可以发挥创意利用空间，以容纳更大的餐厅或客厅。”

与湿厨房相邻的空间为干厨房。（建屋局网站）

建屋局强调，为了帮助买家做出明智选择，当局在选房前就会提供附有布局建议的户型图，以便买家评估格局是否符合其家庭需求和偏好。

买家看法两极：有人注重使用习惯 有人不介意

公众黄睿安（28岁，人事经理）受访时说，视频中的湿厨房感觉很小。已申购了Chencharu Grove组屋的她说，独立晾衣处是选购组屋的关键，若没有独立晾衣区她就不会考虑了。

将搬入Garden Waterfront I的李骏其（26岁，物流运营）受访时说，建屋局推出项目时他就参考过户型图，对单位整体空间与厨房没有特殊要求。

室内设计公司Yang’s Inspiration Design首席设计师冯劲杨认同，这个厨房空间确实偏小且受限，要满足储物与日常功能相当具挑战性。“但我们可以根据不同单位的特点，探讨打造轻食区（Dry Pantry）或中岛台来善用空间。只要发挥创意，还是能找到实用的化解方案。”

《联合早报》尝试联系Reno Scout，但对方婉拒受访。