永续发展与环境部长 傅海燕 星期五（10月16日）在跨部门记者会上说，烟霾情况仍存在变数，空气质量可能随着天气变化出现波动。

我国 烟霾 情况预计还会持续数周，最早要到10月底或11月初，随着季候风转换，空气质量才有望改善。在这之前，空气污染指数有可能达到危险水平。

她指出，我国预计在10月底至11月初进入季候风交替期，届时风势将减弱，风向也更加多变，来自印度尼西亚苏门答腊或加里曼丹的烟霾较不容易被吹向新加坡，情况有望改善。

傅海燕提醒公众，在烟霾持续期间，应密切留意空气质量，并根据自身健康状况和户外活动性质，采取适当措施。

出外前应同时参考PSI和PM2.5数据

她说，公众应同时参考24小时空气污染指数（PSI）和每小时PM2.5悬浮颗粒浓度，两项指标各有不同用途。

公众规划隔天的户外活动时，可先参考24小时PSI，再于活动开始前，查看所在地区最新的每小时PM2.5悬浮颗粒浓度，再决定是否照常进行或作出调整。

她已要求国家环境局，在网站及手机应用上，更清晰地呈现这些信息。