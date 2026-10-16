随着人工智能应用不断发展，社区发展理事会加强与合作伙伴的合作，提升社区人工智能素养，并为居民提供职业指导、培训及就业支援。

主管社会服务整合事务的教育部长李智陞，以及文化、社区及青年部兼能源、贸易及工业部高级政务部长刘燕玲，星期五（10月16日）为“技能创前程节在西南”活动主持推介仪式。

李智陞在致辞中宣布，五个社区发展理事会与技能及人力发展局合作推出的“技能创前程就业培训指导”（SkillsFuture Advice），去年有近6万名公众参与了工作坊活动。双方将续约三年，并从今年12月1日起更名为“社区职业与技能计划”（Careers & Skills for Community）。

这项计划将加强职业健康及职场人工智能方面的支援，同时继续推动终身学习与技能发展，协助居民保持就业竞争力，以应对不断变化的就业市场与技能需求。

李智陞说：“这项计划也将帮助公众了解人工智能、培养实用技能，并为职场变化做好准备。未来三年，我们希望通过社区分享会触及约15万人。”

这项计划也将根据居民的个人需求，提供更个人化的信息与建议，包括转介至技能及人力发展局的相关计划、培训机会及就业服务。

西南社理会将与SAIA合作 提升居民AI素养

此外，西南社理会将与新加坡人工智能协会（Singapore AI Association，简称SAIA）展开为期三年的合作，提升居民的人工智能素养，并在西南区推广负责任的人工智能应用。

双方也将成立人工智能大使网络，首批15名志愿者将协助举办社区人工智能工作坊及交流活动，帮助居民更好地理解人工智能，并学习如何负责任地使用相关技术，同时鼓励居民互相学习，促进数码共融。

刘燕玲说，“技能创前程节在西南”活动从2022年至今已触及约2万名居民。此外，技能创前程就业培训指导团队去年举办了近200场针对特定行业的研讨会，吸引西南区约1万名居民参与。这些研讨会为终身学习和职业发展提供实用的指导和资源，帮助居民做出明智的决定。

她说，人工智能是今年为期两天的“技能创前程节在西南”活动重点。“人工智能正在改变我们的生活与工作方式。学习和掌握人工智能不再是选修课，而是必修课。因此今年我们与新加坡人工智能协会合作，帮助居民在日常生活和工作中学习、应用和探索人工智能，在瞬息万变的世界中不断进步，增强应对未来的能力。”

除了加强对人工智能的认识，活动也为居民提供了就业、职业辅导以及培训相关的信息，并且提供超过300个职位空缺。居民不仅能够在现场参加面试，还能获得个人化的职业配对服务，在离家较近的地方找到理想的工作。