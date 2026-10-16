国家环境局向七家在印度尼西亚运营的公司发出预防措施通知书，通知它们采取行动扑灭森林和泥炭地火灾。

永续发展与环境部长傅海燕星期五（10月16日）下午在联合记者会上透露，环境局的调查显示，新加坡目前面对的烟霾情况，源自这七家公司所持有土地的范围内所发生的火灾。

环境局援引《跨境烟霾污染法令》，通知这七家公司采取必要的行动，包括派消防人员扑灭所拥有或占用的土地上发生的任何火灾，或防止火势蔓延；停止或不得在土地上进行任何烧芭活动；向环境局提交行动计划，说明会如何扑灭他们土地上的任何火灾，以及如何防止火灾再次发生。

根据环境局在记者会后发布的文告，这七家公司为：Bumi Andalas Permai、Bumi Mekar Hijau、Paramitra Mulia Langgeng、Sumatera Alam Anugerah、SBA Wood Industries、Hutan Lestari Raya，以及Bangkanesia。

环境局一直在积极追踪本区域的林火热点和火灾产生的烟雾，以辨认是哪些公司造成目前的烟霾情况，这包括分析卫星图像和气象数据等。

傅海燕指出，确定责任公司需要来自多个渠道的信息，而并非所有信息都在新加坡管辖范围内，有一些是来自公开渠道。

“我们将继续密切关注事态发展，以及这些公司对预防措施通知书的回应。如果有必要，我们将根据现有信息和证据，援引《跨境烟霾污染法令》采取进一步行动。”

在答复媒体提问时，傅海燕说虽然已经辨认出七家公司，但目前暂时无法确定这些公司是否与新加坡或其他地区的公司有关联。

环保组织绿色和平（Greenpeace）早前公开的报告指出，两家在新加坡上市的棕油公司布米达马农业（Bumitama Agri）和益资源（First Resources），与印尼林火及出现烟霾的种植园地区有关联。这两家公司没列在环境局公开的名单上。

傅海燕在联合记者会上说，过往的经验使到我国政府更好地了解调查跨境烟霾违法行为所涉及的实际挑战。政府在评估当前情况时，也将借鉴过去的经验，并考虑根据《跨境烟霾污染法令》可能须采取的进一步行动。

傅海燕也透露，她星期五再次联络了印尼环境部长兼环境管理局主任朱默，提出新加坡可提供民事援助以支持灭火工作，并提供人工降雨等其他方面的援助。傅海燕暂未收到朱默的回应，但她会继续与对方商讨。

她表示理解印尼面临的情况很棘手，新加坡随时准备在力所能及的范围内提供帮助。

据印尼媒体星期四（15日）报道，印尼总统普拉博沃已批准接受外国援助，以应对持续恶化的森林和泥炭地野火。