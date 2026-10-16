根据当日一小时PM2.5浓度 学校将及时调整活动
教育部长李智陞指出，A水准会考不太可能受影响，因为学生的年纪较大，教育部在做决定时，将根据针对不同年龄层学生的健康建议。不过，教育部仍会根据实际情况来决定是否延后考试。 （关俊威摄）
如果情况进一步恶化，教育部也会适当调整课程，降低活动量并且取消课后活动。
至于全国会考安排，如果有必要展期，教育部会尽力安排在最早的可行日期，并及时通知学生和家长。
他解释，教育部会根据24小时空气污染指数（PSI）的预测决定隔天的安排。如果24小时空气污染指数将超过300点，进入危险水平，教育部会考虑让中小学停课，转而使用居家学习。幼儿培育署也强烈鼓励家长把孩子留在家。学前中心的早期介入计划也将暂停。
若会考延后将尽早通知 A水准会考不太可能受影响
如果学校停课得因此延后考试，新加坡考试与评鉴局会第一时间发出通知，学校也会直接通知学生和家长。
李智陞指出，A水准会考不太可能受影响，因为学生的年纪较大，教育部在做决定时，将根据针对不同年龄层学生的健康建议。不过，教育部仍会根据实际情况来决定是否延后考试。
李智陞：勿听信网上停课消息 家长应以教育部官方渠道为准
李智陞也提醒说，网上有时流传学校停课的消息，家长应以教育部官方渠道和家长联通平台（Parents Gateway）发布的信息为准。
如果学生需要居家学习，一些家长可能无法居家办公，也难以在短时间内另作安排照顾孩子。因此，学校和学生托管中心将继续开放，照看有需要的学生。