教育部长 李智陞 强调，学校已经做好相应的 抗霾 准备，将根据 国家环境局 一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，及时调整。如果空气质量恶化，学校当天会停止户外及剧烈活动，并让学生留在设有空气净化器的室内空间。

如果情况进一步恶化，教育部也会适当调整课程，降低活动量并且取消课后活动。

至于全国会考安排，如果有必要展期，教育部会尽力安排在最早的可行日期，并及时通知学生和家长。

他解释，教育部会根据24小时空气污染指数（PSI）的预测决定隔天的安排。如果24小时空气污染指数将超过300点，进入危险水平，教育部会考虑让中小学停课，转而使用居家学习。幼儿培育署也强烈鼓励家长把孩子留在家。学前中心的早期介入计划也将暂停。

若会考延后将尽早通知 A水准会考不太可能受影响

如果学校停课得因此延后考试，新加坡考试与评鉴局会第一时间发出通知，学校也会直接通知学生和家长。

李智陞指出，A水准会考不太可能受影响，因为学生的年纪较大，教育部在做决定时，将根据针对不同年龄层学生的健康建议。不过，教育部仍会根据实际情况来决定是否延后考试。

李智陞：勿听信网上停课消息 家长应以教育部官方渠道为准

李智陞也提醒说，网上有时流传学校停课的消息，家长应以教育部官方渠道和家长联通平台（Parents Gateway）发布的信息为准。

如果学生需要居家学习，一些家长可能无法居家办公，也难以在短时间内另作安排照顾孩子。因此，学校和学生托管中心将继续开放，照看有需要的学生。