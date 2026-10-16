烟霾持续，人力部呼吁雇主在工作性质允许的情况下，让员工居家办公，尤其是易受烟霾影响的员工。对于无法居家办公者，雇主也应灵活处理休假安排，包括允许员工预支明年的年假，而不影响薪金。

人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏星期五（10月16日）在烟霾记者会上说，烟霾不仅影响户外工作者，也可能打乱员工的家庭生活，例如孩子生病、家中长辈需要照顾，或学校将上课改为居家学习。

她指出，在这样的情况下，根据《劳资政灵活工作安排要求指导原则》，雇主应考虑员工要求居家办公的申请，包括那些因孩子居家学习而需要调整工作安排的申请。

她理解不是所有工作都适合居家办公，对于必须到现场上班的员工，刘洁敏促请雇主允许员工使用年假或育儿假。

如果员工已用完相关假期，雇主也应酌情给予带薪休假，或允许员工预支明年的年假，而不影响薪金。

至于因烟霾而身体不适的员工，则应求医，并按照现有规定申请病假。

她呼吁雇主与员工尽早沟通，寻求双方都能接受的安排。