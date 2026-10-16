即使引擎黄色警示灯亮起、油门开始失灵，一名25岁的校车公司少东仍同意让司机继续开车载小学生。结果，校车在载完学生后，在维修中心内发生车祸，撞上五辆空车。

陈天进（译音）承认一项唆使他人犯下危害他人生命安全罪的控状，于星期五（10月16日）被判处五天短期拘留令。

根据案情，被告的父亲是Sinbus交通私人有限公司的老板，公司承包学生上下学的接送服务。被告在公司主管行政，负责监管日常运作和处理文件，巴士司机主要由他的父亲管理。

2025年5月23日早上，公司巴士司机冯国明（译音）被安排驾驶涉事校车接送学生上学。途中，他发现校车的引擎黄色警示灯亮起，油门也开始失灵。

冯国明在早上7时45分左右载完第一趟学生后，下一项工作在早上10时30分开始，负责将海格女校（Haig Girls’ School）的学生送回家。他将校车停在学校后上报校车出问题，但联络不上被告的父亲，最终联络了被告。

为了了解校车的情况，被告特地赶到学校。冯国明解释情况后，说自己担心校车引擎熄火后就再也启动不了，所以一直没熄火。然而，他坚持并信心十足地表明，仍能用同一辆校车把海格女校的学生送回家。被告于是支持司机的决定，没有再阻止他。被告离开前，交代冯国明把学生送回家后，要将校车送往维修中心维修。

当天早上10时30分至中午12时，冯国明将学生载回家后，把校车开往位于工业中心Carros Centre的维修中心。他按工作人员指示停车，但校车在过程中失控无法刹车，撞上至少五辆车。

主控官指出，被告没有阻止冯国明继续驾驶有问题的校车，不仅导致五辆车被撞，也危害了乘坐校车回家的海格女校学生的人身安全。

然而，控方认为，五天的短期拘留令已足以惩戒被告，被告还相对年轻，仍有相当大机会改过自新，成为对社会有贡献的人。主控官指出，被告已经离开家族公司，并成为新加坡航空的空少，10月底开始工作。

主控官指出，事件中没有人受伤，被告也是因为司机再三保证，才同意让司机继续驾驶。控方认为，被告没有前科，再次犯案的可能性很低，因此短期拘留令足以惩戒。

律师同意控方的立场，并指出被告前途无量。

法官下判时指出，被告的行为可能造成的危害非常高，意外发生时没有学生在校车上纯属侥幸。在考虑到被告年轻，仍有改造机会，认为判处他五天短期拘留令是恰当的刑罚。