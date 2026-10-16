我国未来两周局部地区预计会在多数日子下午时分下短暂雷阵雨，不过全岛大部分地区的总降雨量料低于平均水平。部分日子的最高气温可能超过35摄氏度。

根据新加坡气象署星期五（10月16日）发布的10月下半月的天气预报，未来两周新加坡与周边地区将持续处于西南季风期，风向主要来自东南或西南。部分日子风势可能较弱，风向也可能多变。

多数日子最高气温预计介于33摄氏度至35摄氏度，其中几天有可能略超35摄氏度。部分夜晚也可能出现闷热情况，有数晚最低气温可能保持在27摄氏度以上。

回顾过去两周天气，气象署指出，新加坡及周边地区持续受西南季风影响，风向主要为东南风或西南风。

10月上半月整体天气较为干燥，大部分日子天气晴好，有几天出现局部短暂雷阵雨。其中10月1日受区域性风向辐合影响，新加坡多个地区午后下起强雷阵雨，南洋道（Nanyang Avenue）当日录得60.4毫米的降雨量，是10月上半月的最高记录。

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过去两周，多数日子的最高气温超过34摄氏度。乌敏岛于10月6日测得34.9摄氏度，是这段期间的最高气温。大部分夜晚闷热，全岛部分地区最低气温维持在27摄氏度以上。

10月上半月全岛降雨量明显低于平均水平，其中榜鹅一带的降雨量比平均少约94%。