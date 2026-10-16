烟霾持续笼罩我国，新加坡武装部队正根据空气质量调整训练和户外活动，必要时将活动改期或移至室内，在尽量减少军人接触烟霾的同时，维持战备状态。

国防部星期五（10月16日）在脸书发文说，随着烟霾情况变化，武装部队继续执行保障新加坡安全的必要任务，同时密切监测空气质量，根据24小时空气污染指数（PSI）和一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，调整训练及户外活动。

国防部指出，当军人正受训或在户外执勤时，烟霾可能令家属担忧。

“军人的健康与安全始终是我们的优先考量，指挥官将继续密切留意情况，并采取适当预防措施，照顾好我们的人员。”

公共服务统筹部长兼国防部长陈振声同日也在脸书发文说，在维持行动部署的同时，军人的身心健康仍是首要考量。武装部队将调整行动和训练活动，同时保持警惕与战备。

他也感谢所有军人在面对挑战时坚守岗位、尽心履职。

永续发展与环境部长傅海燕星期五在跨部门记者会上说，烟霾情况仍存在变数，空气质量可能随着天气变化出现波动。

她预计，我国烟霾情况预计还会持续数周，最快也要到10月底或11月初、随着季候风转换，空气质量才有望改善。在这之前，PSI有可能上攀至危险水平。

我国预计在10月底至11月初进入季候风交替期，届时风势将减弱，风向也更加多变，来自印度尼西亚苏门答腊或加里曼丹的烟霾较不易被吹向新加坡，情况有望改善。

傅海燕提醒公众，在安排隔天的户外活动时，可先参考24小时PSI，再于活动开始前查看所在地区最新的一小时PM2.5浓度，才决定是否照常进行或作出调整。