从11月中开始，宏茂桥坊商场外的道路将实施为期约一年半的交通调整，让陆路交通管理局在安全情况下，处理跨岛线地铁地下施工发现的障碍物。受访公众与业者大多认为，虽然改道可能会带来一些不便，但整体影响不大。

陆交局发言人星期五（10月16日）受询时说，当局已考虑不同的交通管理方案，最终选定的安排既可为修复和调查工作腾出充分、安全的空间，也可减少对驾车者、公共交通乘客、商家及附近居民带来的不便。

沿宏茂桥3道的主要交通调整包括关闭人行天桥其中一个路面出入口、把部分东向车道改为巴士专用道，以及关闭其中一条西向车道。这些调整将从11月14日起，维持到2028年5月。

住在宏茂桥五年的许双双（42岁，电商经理）受访时说，这一带近几年来进行不少施工和改道，好在当局积极听取公众反馈并在必要时做出调整。但她曾注意到，一些驾驶者或因不清楚改道后的交通规定，而在错的路口违例转弯或掉头。

宏茂桥居民许双双说，她对改道“见怪不怪”，会多预留10至15分钟的出行时间。（梁麒麟摄）

“我担心新调整会加剧这类情况，危及公众安全。希望当局添置更显眼的指示牌，或增设摄像头加强执法。”

住在宏茂桥坊对面的曾群忠（55岁）说，他几乎每天都会使用人行天桥来回商场用餐。“我都是直接从二楼进出宏茂桥坊，所以商场外的路面天桥出入口关闭，对我没什么影响。”

据他观察，一些年长居民习惯推购物车过马路买东西；交通灯往西移可能延长这些长者须步行的距离，带来不便。

在宏茂桥坊上下车处旁营业的“串烧工坊”店长小李（27岁）受访时说，交通改道初期可能会令食客觉得前来用餐很麻烦，但他不担心生意受影响。“只要食客找得到宏茂桥坊，就可以找到我们的店。”

送餐员叶永兴（62岁）说，他在宏茂桥区送餐七八年，对这里的道路了如指掌，但部分车道关闭，会加剧交通拥堵情况，延长订单配送时间。

李光耀创新城市中心研究助理教授莊忠伟博士受访时说，为期18个月的交通改道对宏茂桥这样繁忙的市镇来说，算是相当长的时间。“车程或步行时间偶尔延长，可能还应付得来。但若持续多月，可能对公众造成显著负担，尤其对行动不便者和行程紧凑的员工或看护者。”

他建议有关部门安排人员到受影响的组屋区与年长居民、轮椅使用者和看护者一起试走新路线，协助不习惯用手机导航的公众了解改道安排。

地下障碍物来源未明

陆交局发言人说，在宏茂桥坊外地底下发现违规遗留的钢制地锚（ground anchors）等障碍物，共损坏22个刀盘并阻碍隧道挖掘工作，甚至对地下作业和路面道路带来严重的安全风险。

新加坡工程师学会土木与结构工程委员会主席黄秋杰博士解释，地锚常用于建筑工程的地下楼层项目，旨在防止护土墙前倾。跨岛线工程发现的障碍物，相信由之前的工程遗留下来，但目前无法断定是否源自现存建筑，或更早前的工程。黄秋杰也是One Smart Engineering联合创始人兼执行董事。

宏茂桥坊是最靠近障碍物位置的现存建筑，负责此项目的建筑商林增建筑（Lum Chang Building Contractors）发言人受询时说，调查仍在进行中，不便置评。

陆交局指出：“在现阶段就追究责任或可能采取的行动进行推测还为时过早，陆交局会继续评估掌握到的调查结果，依据事实采取适当行动。”