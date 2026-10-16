为健美服用“50倍效果燃脂药”，20岁理工生因过量“2,4-二硝基苯酚”意外身亡。然而，药物来源至今成谜。

“2,4-二硝基苯酚”（2,4-dinitrophenol，简称DNP）是受我国《毒药法令》（Poisons Act）管制的成分，只供特定工业用途，禁止食用。

DNP的强效瘦身效果早在1930年代被发现，并在美国被制成瘦身药，但因迅速导致多人死亡及重病，1938年被美国食品与药物管理局（FDA）禁止供人食用。

然而，多年来，仍有不良商家为牟利销售含DNP的瘦身及健美产品，或隐瞒产品含有DNP。

这名20岁理工生于2024年12月22日去世。验尸官裁定他因服用DNP意外身亡。验尸官谕令媒体不得公开死者及家人的身份。

研讯揭露，死者热爱健美，梦想成为专业健美选手，去世前正为参加比赛做准备。

死者的母亲在研讯中与验尸官对话时，形容他是个“从来不会发脾气的温柔巨人”。

家人知道他为追梦有服用与健美相关的药物，但非常信任他，也未察觉他服用违禁药物。

为支持他追梦，母亲曾说日后会出资为他开健身房。

事发当天，死者在凌晨3时至5时左右因呼吸困难、全身发热、不断冒汗，先到伊丽莎白医院急诊部求医，后转往陈笃生医院。他曾告诉医生，自己服用了“50倍效果燃脂药”，但无人能确定他究竟服用了哪种药，只从他口中得知，药物据称含有阿司匹林和咖啡因等成分。

后来在陈笃生医院，死者突然情绪激动、大喊大叫，还扯掉点滴和导尿管，医生因此为他注射镇静剂。

早上8时左右，医疗团队将他转入加护病房，但还未接上维生设备，他就突然抽搐并心脏骤停，经40分钟急救无效后死亡。

法医报告显示，死者的血液、尿液和胃内容物样本都有足以致命的DNP含量，因此判断死因为服用DNP。

验尸官在结论中指出，DNP是工业化学物，虽已存在多年，但针对它的医学研究不多，因此全球几乎没有DNP中毒的解药或解毒方法。

为追查DNP来源，警方搜查死者的卧室和住家厨房，找到34种药物，但都不含DNP。法医解释，这批药物是极端健美圈使用的一种适应症外用药（off-label use）组合：用合成代谢类固醇加速增肌，再配以另一层处方药，对抗服用类固醇带来的严重副作用。这些药物包括治疗高血压、高胆固醇、糖尿病和哮喘的药物，以及乳癌药物。

然而，法医指出，警方找出的34种药物都不是致死原因。

验尸官在结论中提醒公众，靠药物追求健美的极端方式不可取，任何成就或“完美”身材都不值得任何人牺牲健康或生命。

警方原本想进一步追查DNP来源，但法证人员无法解锁死者手机，调查因此陷入僵局。警方最终因未发现犯罪行为而结案。

对此，死者的母亲在庭上表示不满，指家中未发现DNP是最大疑点。她指出，虽然她和丈夫信任孩子，给他一定自由，但不至于不管不顾。孩子服用了家中没有的药物，他们认为肯定是在某个场合被信任的人逼迫或教唆服下，警方必须查个水落石出。

她在庭上哭诉：“新加坡对药物管制严厉，一个年轻人再怎么拼命健美，也不可能在当局眼皮底下拿到这种药物。我们知道，无论做什么，儿子都回不到我们身边，但我们只希望不会再有另一个人因此丧命。”

母亲说，他们对一名本地健美界知名人士有所怀疑，但未将此事告诉警方。此外，他们也不满医院的医疗方式。

验尸官指出，由于母亲提出的事情都未列入调查，因此安排她向调查官再录一份正式口供，他再按情况决定是否重启研讯。