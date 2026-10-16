如果学校必须停课，学校和校内学生托管中心、学前教育中心仍会开放，照看有需要的学生和幼儿。

教育部长李智陞说，政府理解一些家长无法居家办公，也难以在短时间内另作安排照顾孩子。教育部幼儿园和托管中心，以及各学前教育中心在停课期间仍会开放，照顾有需要的学生。这些幼儿园和中心将进行阅读等室内活动，并采取所需措施，包括使用空气净化器。

同样的，中小学和特殊教育学校，以及校内的学生托管中心也会开放。

至于初级学院、直通车学校的高中部、励仁高中、工艺教育学院、理工学院和大学，由于学生的年纪较大，校方将继续进行实体课。不过，校方可根据当天的实际情况决定是否继续上课，或采取相应措施。

教育部早前指出，如果隔天的24小时空气污染指数（PSI）预测将达到300的危险水平，教育部将考虑让中小学停课。

幼儿培育署也将极力鼓励家长把幼儿留在家中。到时，幼儿园项目、婴幼儿早期介入服务和其他学前中心的学习辅助计划也会暂停。

我国在2015年8月底至10月底曾遭遇严重跨境烟霾，当时24小时PSI一度升至危险水平，最高达322点，全国中小学9月25日停课一天。