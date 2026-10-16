本地生物科技公司觅瑞与新加坡国立癌症中心联合宣布，正式推出无创血液微核糖核酸（miRNA）检测工具CIRRHOClear。这项技术能在无症状阶段精准评估受检者的早期肝硬化风险，帮助高危人群争取及早干预与疾病管理的黄金时间。

这项新检测基于全国性肝病队列研究“ELEGANCE”成果开发。研究由新加坡国立癌症中心（NCCS）牵头，涵盖2000名受检者，联合本地六家医院、八家综合诊所及三所医学院。

临床验证数据显示，CIRRHOClear检测早期肝硬化的灵敏度高达89%，特异性则高达95%。

检测目前已在觅瑞（Mirxes）旗下获美国病理学会认证的临床实验室，以实验室研发检测（Laboratory-Developed Test）形式提供，专为40岁及以上患有脂肪肝或慢性乙肝丙肝的高风险群体设计。

新加坡中央医院与新加坡国立癌症中心外科与肿瘤外科系高级顾问周嘉豪说：“早期发现是改变慢性肝病病程的最佳工具。通过在可采取行动的早期阶段识别肝硬化，CIRRHOClear能为医生提供实用的风险分层工具，引导及时临床决策，从而让更多患者受益。”

定位基层医疗补充筛查工具 可融入常规体检

肝硬化发病极具隐匿性，早期肝功能常规化验往往维持正常，导致肝脏损伤在未经干预的情况下持续恶化。常规检查诊断多局限于专科中心，而肝穿刺活检具侵入性与出血风险。

CIRRHOClear定位为基层医疗的补充筛查工具，可融入常规健康体检，提供便利且可负担的风险评估方案。

觅瑞联合创始人兼首席执行官周砺寒说：“CIRRHOClear商业化推出，展现了癌症中心与觅瑞公私合作在推动‘实验室到临床’创新的巨大影响力。依托我们在胃癌与肺癌检测中验证的RNA平台，我们有信心这项技术能赋能基层医疗早期识别肝瘢痕化，将肝脏护理从被动治疗转化为主动预防。”

随着健康管理意识提升，这项本地研发的创新医疗成果CIRRHOClear不仅能大幅提升基层医疗的疾病预防能力，预计未来也将逐步拓展至东南亚及亚洲区域市场，造福各地更多患者。