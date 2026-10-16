国家环境局预测，星期六（10月17日）的空气污染标准指数（PSI）将介于150点至230点，处于不健康至非常不健康水平。

根据环境局星期五（16日）傍晚发布的文告，我国部分地区星期五迎来降雨。截至晚上7时，一小时PM2.5浓度介于每立方米94至175微克，处于偏高与高水平；24小时PSI则介于162点至225点，在不健康至非常不健康范围。

在盛行东南风吹拂下，加里曼丹火点引发的浓烟霾继续飘向我国，苏门答腊上空也观察到烟霾。

环境局指出，我国及包括加里曼丹部分地区在内的周边区域，星期六预计将有阵雨。随着风向预料转吹东南风或东南偏南风，从加里曼丹吹向我国的烟霾可能会减少，但苏门答腊的部分烟霾仍可能飘向我国。

至于星期天（18日）和下星期一（19日），我国及加里曼丹部分地区预料仍会有阵雨。随着风力预计逐渐减弱并吹东南风或南风，从加里曼丹传输至我国的烟霾有望进一步减少，不过苏门答腊的部分烟霾仍可能影响我国。

公众可通过烟霾网站（www.haze.gov.sg）、环境局网站、新加坡气象署网站或myENV手机应用获取实时空气质量信息。过去两周的区域火点分布也上载至亚细安气象中心网站。