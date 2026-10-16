一名77岁老妇在泛岛快速公路遭小型巴士撞倒，当场身亡。66岁男司机肇事后逃逸，随后因涉嫌疏忽驾驶导致他人死亡被警方逮捕。

这起致命车祸发生在星期五（10月16日）早上约7时10分，地点是泛岛快速公路往樟宜机场方向的路段。

警方答复《联合早报》询问时说，警方接获通报，指上述路段发生一起涉及小型巴士和行人的肇事逃逸事故。一名77岁女行人遭小型巴士撞倒，民防部队人员到场后当场宣告她不治。

警方指出，小型巴士的66岁男司机在警员抵达前已离开现场，随后因涉嫌疏忽驾驶导致他人死亡被捕。

网上流传的现场视频显示，一条车道被多个交通锥封锁，警方在现场架起深蓝色帐篷，多名警员围在帐篷旁展开调查。

画面也可见，现场停着至少一辆警车和一辆拖车。除了身穿制服的警员，现场也有数名身穿便服的人员，其中有人戴着手套，手持物品沿着封锁车道行走。

新加坡民防部队受询时也证实，民防人员到场后宣告一人当场死亡。

警方调查仍在进行中。