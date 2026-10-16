77岁老妇PIE遭小型巴士撞倒不治 肇事司机事后逃逸被捕
警方答复《联合早报》询问时说，警方接获通报，指泛岛快速公路往樟宜机场方向的路段发生一起涉及小型巴士和行人的肇事逃逸事故。 （取自Tiktok）
一名77岁老妇在泛岛快速公路遭小型巴士撞倒，当场身亡。66岁男司机肇事后逃逸，随后因涉嫌疏忽驾驶导致他人死亡被警方逮捕。
这起致命车祸发生在星期五（10月16日）早上约7时10分，地点是泛岛快速公路往樟宜机场方向的路段。
警方答复《联合早报》询问时说，警方接获通报，指上述路段发生一起涉及小型巴士和行人的肇事逃逸事故。一名77岁女行人遭小型巴士撞倒，民防部队人员到场后当场宣告她不治。
警方指出，小型巴士的66岁男司机在警员抵达前已离开现场，随后因涉嫌疏忽驾驶导致他人死亡被捕。
网上流传的现场视频显示，一条车道被多个交通锥封锁，警方在现场架起深蓝色帐篷，多名警员围在帐篷旁展开调查。
画面也可见，现场停着至少一辆警车和一辆拖车。除了身穿制服的警员，现场也有数名身穿便服的人员，其中有人戴着手套，手持物品沿着封锁车道行走。
新加坡民防部队受询时也证实，民防人员到场后宣告一人当场死亡。
警方调查仍在进行中。