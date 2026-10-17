“玩得越久，奖励越多”“超级容易赢”“别错过！”等促销用语，在任何广告中都极具吸引力，但若广告涉及赌场，这类措辞便可能触及监管红线。

赌场管制（修正）法令的第二组修订条文已在9月21日生效，其中一项修正明确区分“赌场博彩”与“推广游戏”（promotional games），对把推广游戏作为赌场广告和宣传的方式予以监管。

赌博管制局发言人答复《联合早报》询问时说，赌场经营者在发布或分发广告与促销活动之前，都必须事先获得批准。其内容不得过度诱导赌博，或让公众对赢钱抱有不切实际的期待。

发言人说，赌场不能通过宣传鼓励顾客延长赌博时间，“玩得越久，奖励越多”（Play longer, enjoy more reward）的用语便是一例。“我们不批准这样的用语，因为它可能鼓励过度赌博。”

宣传内容也严禁把赌博与财富或经济挂钩，例如“迈向财富”（Dive into riches）等会让人产生赌博能带来经济收益的字眼，就不符合监管原则。

让顾客误以为赢钱容易，甚至以为赢钱是必然的宣传用语同样被禁，这些用语就包括“超级容易赢！”（Super easy to win!）和“人人都是赢家！”（Everyone is a winner!）等。

赌场也被禁以用“最后机会”等字眼制造紧迫感，因为这可能对顾客施加不必要的参与压力。

赌管局：审核赌场广告并非只看单一句子

发言人强调，审核赌场广告并非只看单一句子，而是综合考虑促销机制、整体呈现方式、宣传信息、目标受众，以及活动可能对赌博行为造成的影响。

赌场宣传也不能把赌博描绘成一种主要靠技巧取胜的活动，或让人产生能够通过个人行动控制游戏结果的错觉。“赌场也不能提供某些类型的奖品，例如超市或零售礼券，因为这会把赌博与日常消费和活动联系起来，使赌博行为变得更为‘正常化’。”

赌管局发言人说，截至目前，两家赌场经营者都没有因违反上述规定而受到纪律处分。

尽管如此，发言人说，赌场促销游戏虽然不涉及赌注或下注，但由于活动在赌场环境中进行，它仍可能对赌博行为造成影响，因此会继续受到监管。这类赌场促销游戏就包括以促销筹码参加的百家乐或扑克比赛、宾果形式游戏，以及配合营销活动举行的幸运抽奖。