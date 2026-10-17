截至今年第一季，裕廊集团工业区部署的太阳能板，累计发电量已相当于22万多个四房式组屋单位一年的用电量。为加快本地太阳能发展，裕廊集团正研究更多可行的部署模式，包括在建筑立面等空间安装太阳能板。

2017年，裕廊集团推出SolarRoof计划，在工业建筑屋顶安装太阳能板；隔年，当局推出SolarLand计划，在暂时闲置的工业用地部署太阳能板。

裕廊集团答复《联合早报》询问时透露，两项计划的太阳能装机容量已累计达954兆峰瓦，相当于每年生产约100万兆瓦时电力，可满足超过22万2000个四房式组屋单位的全年用电需求，并减少约40万9000公吨碳排放量。

随着太阳能板部署的经济效益持续提升，裕廊集团2020年落实强制性太阳能部署政策，规定旗下指定陆地设施须在屋顶安装太阳能板。

本地太阳能部署稳步推进，能源市场管理局今年初宣布，把2030年太阳能发电目标从原来的2千兆峰瓦，调高到至少3千兆峰瓦，相当于每年产生2800吉瓦时电力，可满足约50万户家庭一年的用电需求。

裕廊集团受询时说：“作为国家工业开发机构，我们在推动本地太阳能发展方面具有独特优势，能有效促进并加速旗下工业区的太阳能部署。”

裕廊集团证实，正准备研究可行的太阳能部署商业模式和解决方案，在旗下工业区开拓更多可部署太阳能的空间，包括一些将在接下来五年内拆除的地段。

除了研究在屋顶和闲置工业用地安装太阳能板的可行性，裕廊集团也计划探讨在建筑立面等垂直表面安装太阳能板的潜力。

裕廊集团并未透露研究的确切地点和时间表，只说研究结果将为未来的部署策略提供指引，更多细节会在准备就绪后公布。

截至今年第二季，本地太阳能装机容量约为2339兆峰瓦。图为樟宜商业园的太阳能板场。（档案照片）

学者：租期少过五年 部署可移动特质太阳能板

新加坡国立大学属下新加坡太阳能研究院副总裁雷拓（Thomas Reindl）博士受访时说，裕廊集团是新加坡主要的工业开发商，在推动太阳能部署方面拥有巨大的创新契机。如今展开进一步研究，探索在部署难度较高的地区取得突破，令人鼓舞。

他指出，在工业区部署太阳能板的一大挑战，是部分地段租期可能只剩三年至五年；若无法续约，安装太阳能板的费用未必能够回本，一些工业地段承租方和太阳能板租赁公司可能因此放弃投资。

雷拓说，在租期少过五年的地段安装太阳能板，所部署的系统必须具备可移动特质，以便在租期到期时迁移至其他地段。

今年第二季 太阳能装机容量达2339兆峰瓦

截至今年第二季，我国太阳能装机容量约为2339兆峰瓦。以板片计算，已安装1万6664片并网太阳能板。目前，多数太阳能板安装在住宅区，共8086片，占整体的48.5%。

雷拓说，若能延续目前的太阳能板安装进度，新加坡很可能在2030年实现3千兆峰瓦的太阳能目标，甚至有望提前达标。

根据新加坡太阳能研究院早前的评估，若充分利用所有屋顶、建筑立面，并在蓄水池铺设太阳能板，本地太阳能光伏技术的经济潜力约为8.6千兆峰瓦。

雷拓说，新加坡致力于突破局限，相关当局也对创新的太阳能部署方式感兴趣，正进一步拓展新的安装空间，包括研究采用极轻的太阳能顶棚，架设在停车场、防洪渠、港口等大片空旷地段上方，未来也可能用于政府组屋之间。

“新加坡增加太阳能发电量，不仅有助推动能源领域脱碳，还能提升新加坡的能源自主能力，增强我国应对天然气等传统能源全球价格波动的韧性。”