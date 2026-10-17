烟霾持续笼罩，本地各家活跃乐龄中心、乐龄护理中心和疗养院的防霾措施都已准备就绪，纷纷将户外活动改为室内进行，尽量减少年长者接触烟霾的机会。

人民行动党社区基金会（PCF）Sparkle Care目前管理20个护老设施，包括11家乐龄护理中心和九家活跃乐龄中心。发言人告诉《联合早报》，烟霾情况改善前，所有中心的户外活动改为室内进行，员工也暂停户外外展活动和相关工作。

虽然机构鼓励长者尽量留在家中、减少户外活动，不过中心将照常开放，提供室内活动和各项课程。员工也会密切关注年长者的健康状况，特别是患有呼吸系统疾病或其他健康问题的长者，并适时提供适当协助。

机构将持续关注空气质量，并遵循国家环境局、保健卫生部等相关部门的指示，根据情况变化，检讨并适时调整预防措施和活动安排。

经营四家活跃乐龄中心、六间乐龄护理中心和两间疗养院的广惠肇留医院也将户外活动移至室内进行，并启用空气净化机。

总裁莫应章医生说，院方会根据实时24小时空气污染指数（PSI）水平、活动性质和参与者的情况来评估活动，同时参考保健卫生部和护联局（AIC）等相关机构的指示。若有需要，会将活动改至室内，或另行调整、改期或取消，以减少让年长者接触烟霾。

其中一些户外集体活动如晨间散步、冰壶体验活动等已因烟霾情况而延期或暂停。他也透露，原本在多用途礼堂进行的住户互动活动已改在各病房内进行。

“这是为了安排礼堂作为烟霾应对措施的备用室内空间，在有需要时启用。”另外，疗养院住户的外出活动也已改期。

职总保健合作社（NTUC Health）旗下27家活跃乐龄中心及26家日间护理中心将继续照常开放，并视空气质量调整户外活动，尽可能安排在室内。各中心也备有空气净化机及N95口罩，供员工、义工及有需要的长者使用。

发言人说，目前未发现长者因烟霾出现相关不适。中心已减少户外活动，并提醒长者佩戴口罩、补充水分及量力而行。员工也会密切关注长者健康，并在独居长者回家前确认其状况良好，必要时协调居家护理或其他社区支援。

仁慈医院已为旗下社区医院、三家疗养院、四间乐龄护理中心和一间活跃乐龄中心制定烟霾应对措施，并将根据空气质量和相关政府部门的指示适时启动。

总裁麦秀莲说，院方已为员工、病患和住户准备N95口罩及眼药水，并视情况关闭门窗、开启空气净化机。户外活动尽可能在有适合场地的情况下移至室内，康复疗程也会调整，以减少体力消耗。

先锋保健集团（Vanguard Healthcare）也为旗下六家疗养院、四家乐龄护理中心和三间活跃乐龄中心等设施部署了类似的防霾措施。目前已暂停疗养院住户的定期社区外出安排，改为室内活动；其他中心则照常开放，继续在冷气环境下提供室内课程和活动。

集团也为社区关爱组屋Harmony Village@Bukit Batok的每位住户提供两片N95口罩，并延长活动中心这个周末的开放时间，让住户避开烟霾。

24小时PSI一度达到“非常不健康”水平，集团进一步加强防范，包括关上病房窗户、拉下百叶窗，并为户外工作的员工提供N95口罩。

仁慈医院和先锋保健集团受询时都说，目前尚未发现病患及住户因烟霾出现的健康问题有所增加。