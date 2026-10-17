今年首三个季度，超过37万名公积金会员自愿为退休储蓄填补超过60亿元，人数约为两年前同期的1.5倍，其中约8万2000名会员首次填补。

同一时期，约有17万3000名符合条件的会员在“退休户头配对填补计划下”获益；政府明年初将按一元对一元，为他们提供最高2000元的配对补助。

一年一度的“人生规划”嘉年华（Ready for Life Festival），星期六（10月17日）开展邻里巡回路演，首站在盛港勘宝坊购物中心举行，鼓励公众提前规划退休财务。副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇受邀主持开幕仪式。

颜金勇致辞时说，新加坡已步入超老龄化社会，寿命更长，有更多时间陪伴家人、追求个人兴趣和贡献社区，但也要为退休生活做好充分准备。

今年的嘉年华以咖啡座和早餐为主题，设置四个互动展区，让公众构想理想的退休生活，探索如何为未来打稳财务基础，以及了解有助于退休规划的公积金工具与资源。这包括升级版的退休入息规划工具（Retirement Payout Planner）、桌游《新加坡梦：公积金版》。

通过嘉年华等系列活动，中央公积金局和全国财务教育计划“理财有方”（MoneySense）希望接触更年轻的20岁至34岁群体。

公积金局通讯及联系司高级司长白尔嫣告诉《联合早报》，年轻会员及早规划退休，有更长时间经由复利累积退休储蓄，其间还可探索不同选项来实现理想的退休生活。

“随着更多年轻人开始关注未来的财务保障问题，我们希望通过适合不同人生阶段的实用资讯、工具和活动，让他们感受退休规划与自身有关，也容易上手。”

今年的“人生规划”嘉年华在全岛三处巡回举行，分别是勘宝坊二楼中庭（10月16日至18日）、新达城第一及第二座一楼中庭（10月30日至11月1日），以及纳福城一楼南中庭（11月20日至22日）。