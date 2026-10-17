我国正式推出中医认证计划，并于星期六（10月17日）开放申请，自愿参与并获认证的中医业者与中医师，未来将有机会与保健卫生部合作，为全国医疗保健贡献力量。例如，走进活跃乐龄中心为年长者提供服务、转诊病患到医院照X光等。

目前，已有五家本地中医机构成功达到标准，并获得中医诊所认证资格。它们是位于实龙岗的广惠肇留医院、南洋理工大学中医诊所、新加坡中华医院总院、新加坡同济医院总院，以及位于诺维娜的康盛中医。

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康星期六在本地举行的第23届世界中医药大会致辞时，宣布正式启动“中医认证计划”（TCM Accreditation Programme），旨在通过这套结构化且全面的认证框架，进一步提升本地中医行业的公信力、问责制与专业水平。

认证计划属于自愿性质，由两个部分组成，分别为面向服务业者的“中医服务认证”（TCM Services Accreditation）和面向执业中医师的“中医师认证”（TCM Practitioner Accreditation）。

王乙康指出，当局的目标是将中医认证确立为超越基本执业执照的更高标准，体现行业对加强治理、统一标准和取得公众信任的承诺。

他说，获认证的医师和业者将能与健卫部携手塑造未来的中医护理模式，为全国医疗保健计划做出贡献。

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康星期六（10月17日）宣布正式启动“中医认证计划”，旨在通过这套结构化且全面的认证框架，进一步提升本地中医行业的公信力、问责制与专业水平。（周国威摄）

例如，护联局（AIC）将进一步促成活跃乐龄中心与获认证的中医业者合作，让中医服务深入社区。目前，广惠肇中医中心和新加坡中华医院已开展相关项目。

此外，卫生部也在探讨进一步放宽获认证中医师的诊疗权限。王乙康举例，目前中医师即使怀疑病患骨折，也无法直接开X光检查单，只能将病患转介至急诊部或西医诊所。当局正研究是否允许获得认证的中医师，在与全科医生合作的护理模式下，直接转诊病患去照X光。

中西医结合沙盒计划启动第二轮项目计划书征集

另外，健卫部于去年1月推出的“中西医结合沙盒计划”（TCM Integrative Sandbox）将于11月3日启动第二轮项目计划书征集。这项计划旨在政府医院环境中测试与评估循证中医诊疗方案。

当局也正在制定“健康SG—中医概念验证计划”（Healthier SG-TCM Proof of Concept），以测试中医师与全科医生的合作模式，补充预防性护理。王乙康透露，当局早前已收到30份业者计划书，目前正进行筛选，预计明年上半年推出计划。

世界中医药大会由世界中医药学会联合会主办，阔别19年再次于新加坡举行。这场为期两天的国际大会在莱佛士城会议中心举行，预计将吸引约1500名海内外代表。

联合主办方新加坡中医师公会会长吴佳盛受访时指出，世界中医药大会是全球中医药界同仁汇聚一堂、共商中医药现状与未来的行业盛会。这届大会也是新加坡迄今举办的规模最大的国际中医药盛事之一。