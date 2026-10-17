受烟霾影响，本地有多两项户外活动宣布取消和延期。其中，原定11月1日举行的2026年大东方女子长跑赛取消，原定星期六（10月17日）举行的特需者包容性挑战则延期至明年举行，具体日期有待确定。

大东方女子长跑赛（Great Eastern Women’s Run）主办方星期五（16日）宣布取消赛事，以保障参赛者、工作人员和志愿者的健康与福祉。

主办方在社交媒体贴文说，所有已缴付的赛事报名费将在六至八周内，通过原有付款方式全额退还，20元捐款除外。这笔捐款将继续用于支持活动受惠者。

主办方也将另行公布纪念完赛物品的领取安排，并通过参赛者登记的电邮地址，以及手机短信和WhatsApp发送最新消息。

主办方感谢参赛者20年来对赛事的支持，并呼吁大家暂时好好休息、留在室内，照顾好自己。主办方期待明年再与大东方女子长跑赛社群齐聚，一起再创佳绩。

另外，新加坡基督教青年会（YMCA）星期五在社媒发文说，鉴于目前的烟霾情况仍难以预测，而且可能在短时间内恶化，经过审慎考虑，并以所有人的健康与安全为重，决定将原定星期六举行的2026年特需者包容性挑战延期至2027年举行，具体日期有待确定。

主办方说，知道许多人一直期待这一天的到来，并感谢大家为活动所付出的时间与努力。所有相关人士的福祉，包括参与者、会员、家属、志愿者、工作人员及合作伙伴，始终是主办方作出决定时的考量。