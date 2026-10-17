37岁的吴锦雄原以为自己身体健康，没想到一次突如其来的中风，才让他发现自己患有高血压。平日凌晨4时就出门开私召车、每天驾驶超过14小时的他，在病情稳定后开始在医院接受康复治疗，并在父亲建议下尝试针灸，盼能加快康复进度。

父亲吴顺治（68岁）忆述，儿子9月时突然发病，说不出话，吐字也不清楚。家人赶紧召来救护车，将他送往陈笃生医院，最终确诊为严重中风。

医生指出，吴锦雄的中风主要与高血压有关，他也有高胆固醇、肥胖及吸烟史等其他中风风险因素。而在父亲的印象中，儿子平时看起来很健康，但工作时经常久坐，缺乏运动，长时间驾车后回家又常熬夜，或许也成了中风诱因。

住院约一周后，吴锦雄的情况逐渐稳定，随后转到陈笃生医院的综合医疗护理中心（Integrated Care Hub）接受康复治疗。不过，他的手臂开始感到无力和疼痛。

针灸治疗之外，患者也会继续接受物理治疗。图为吴锦雄借助康复机器人进行反复步态训练，以改善行走能力。（唐家鸿摄）

得知综合医疗护理中心提供针灸服务后，吴顺治主动向医生提出让儿子加入。“我自己以前手脚疼痛时试过针灸，觉得很有效，所以就问医生，能不能让儿子也接受针灸。”

目前，吴锦雄已经开始针灸疗程，吴顺治观察到，儿子疼痛情况有所改善，午睡时也比之前睡得安稳。

虽然吴锦雄左侧身体目前仍有些无力，但肢体活动能力和感官功能正逐渐改善。（蔡家增摄）

陈笃生医院康复医学科部门主任罗荣裕教授说，中风患者康复期间常面对疼痛、疲惫、失眠、便秘等问题。止痛药或镇静剂虽然可以暂时缓解部分疼痛和失眠症状，但有时效果并不理想。

一些患者也可能因身体状况不佳而情绪低落。罗荣裕说，比起使用抗抑郁药物解决情绪问题，针灸能通过调理全身状况，更综合地改善患者的心理和生理状态，这是单纯依赖西药难以做到的。

陈笃生医院的综合医疗护理中心自2025年1月起，在住院康复期间为患者提供针灸服务，至今已有超过200名患者接受这项服务。

明年起系统性开启中医整合沙盒计划

患者反馈良好，医院计划从明年1月起，再次通过保健卫生部的中医整合沙盒计划，推出为期两年的中风整合康复计划。

符合条件的中风患者可在住院康复期间同时接受针灸与康复治疗。医生、护士、治疗师和中医师将按照协调一致的护理框架，共同照护患者。

医院将招募250名患者，分为干预组及不接受针灸治疗的对照组，各组125人，主要针对病情较严重的中风患者。“目前，我们的综合医疗护理中心有539名中风患者，其中三成都适合在康复期间接受针灸治疗。”

在这项计划下，患者接受针灸治疗的费用将获得政府大幅资助。罗荣裕说，最终目标是在两年后，能将这套中西医结合治疗模式及津贴机制推广开来。

保健卫生部于2025年首次推出中西医结合沙盒计划（TCM Integrative Sandbox），共收到来自我国三个医疗集群的18份提案，其中七份获选，陈笃生医院的提案是其中之一。