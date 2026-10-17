截至星期六（10月17日）中午12时，本地多个地区的空气质量又变差，一小时PM2.5悬浮颗粒浓度再次回升。其中，西部的PM2.5浓度明显回升，从早上7时的每立方米97微克升至206微克，处于高水平。

中部地区的一小时PM2.5浓度也同样升至高水平，达174微克。南部165微克、东部144微克，北部91微克，都处于偏高水平。

国家环境局数据显示，截至中午12时，24小时空气污染指数（PSI）介于136点至184点，仍处于不健康水平。中部地区的24小时PSI从星期五（16日）超过200点的非常不健康水平，回落至184点。西部为178点（早上7时为181点），东部173点（175点），南部153点（161点），北部136点（144点）。

环境局预测，星期六全天的24小时PSI将介于150点至230点，处于不健康至非常不健康水平。

永续发展与环境部长傅海燕星期五在首场跨部门烟霾记者会上说，公众规划隔日的户外活动时，可先参考未来24小时PSI的预测数据，再于活动开始前查看所在地区当时的一小时PM2.5浓度，以决定是否进行活动。