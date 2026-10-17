为确保空中绿化项目质量并适应本地气候，国家公园局将与新加坡景观建筑师学会联合领导工作小组，着手制定首个“新加坡空中绿化设计安全与可维护性标准”，为空中绿化项目的规划、施工及长期管理提供统一规范。

国家发展部兼外交部政务部长陈圣辉星期六（10月17日）为“绿拇指”（Green Thumbs）活动致辞时宣布上述消息。小组成员来自园林行业、景观建筑业和利益相关者。

他指出，业界多年来已累积技术知识、专业经验及不断发展的作业方式。工作小组将在此基础上制定明确、标准化的基准，重点关注安全设计与长期可维护性，促进各项目的质量与一致性，并加强业界专业能力。

工作小组预计今年第四季召开首次会议，目标是在明年底前发布标准。

截至2025年底，我国屋顶与垂直绿化面积已超过255公顷，超越《新加坡绿色发展蓝图》原定在2030年达到200公顷的目标。屋顶花园、空中平台、景观阳台及绿化墙等，已成为城市绿化的一部分。

根据公园局与景观建筑师学会（SILA）联合发布的文告，新标准预计涵盖长期维护的设计考量、安装与保养时的施工安全与便利作业、合适植物的选配，以及建筑物上树木与绿植的结构支撑。新标准将针对新加坡的气候与城市环境制定，为业者提供实用指南。

为景观业者提供更灵活土地使用安排

此外，陈圣辉也宣布，公园局将推出全新的临时占用执照计划，为景观业者提供更灵活的土地使用安排。

他说，承接大型项目的景观公司在施工期间，可能需要额外空间暂存植物或设立“树木储备”，但为此签署长期租约并不划算。

从明年1月2日起，符合条件的景观企业可申请使用暂时空置的国家公园局苗圃土地，首次许可期限为一年。当局已在梁宙路选定两块各约0.6公顷的土地作为试点。

根据公园局文告，申请者须在景观公司登记名册注册至少两年，并提供价值至少100万元的现行景观合同证明。当局将评估试点的反应与运作成效，再决定是否开放更多地点。