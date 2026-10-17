一名77岁老妇在裕廊西遭小型巴士撞倒后，疑被车辆一路拖行至少1.5公里，直到泛岛快速公路才跌落在马路上，当场身亡。66岁男司机事后继续行驶，最终在裕廊一带被警方逮捕。

这起致命车祸发生在星期五（10月16日）早上约7时10分。警方最初透露，一名77岁老妇在泛岛快速公路往樟宜机场方向的路段遭小型巴士撞倒，涉事司机则在警员抵达前离开现场。有关消息在网上传开后引起关注和热议，网民感到不解的是，肇事司机为何在事发后擅自离开？老妇又怎么会出现在车辆川流不息的快速公路上？

星期六（17日）中午，警方在答复《联合早报》询问时更新调查进展，指出已经找到肇祸司机，并将其逮捕。警方的后续调查显示，老妇此前曾在裕廊西61街与裕廊西4道交界处，涉及一起与小型巴士有关的肇事逃逸车祸，巴士司机在警方抵达前已离开现场。

警方没有透露调查细节，但据《联合早报》了解，交警到场调查时发现死者倒卧处留下一条骇人的血路，于是沿着血路回溯至约1.5公里外的交通路口。血迹最终引导交警来到裕廊西61街与裕廊西4道的十字路口，该处相信正是车祸的发生地点。

新加坡民防部队早前答复《联合早报》询问时说，星期五早上约7时15分接获通报，指泛岛快速公路往樟宜机场方向、惹兰巴哈（Jalan Bahar）出口前的路段发生交通事故。一人经救护人员证实，当场身亡。

网上流传的现场视频显示，事发路段有一条车道被交通锥封锁，警方在路面架起深蓝色帐篷，多名警员在现场展开调查。现场也停着警车、拖车及其他车辆。

66岁小型巴士男司机是在裕廊一带被警方找到。警方证实，他随后在涉嫌疏忽驾驶导致他人死亡的罪名下被捕。

调查仍在进行中。