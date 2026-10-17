武吉班让组屋楼下，两名女子被指翻找回收箱，取走部分衣物，导致现场一片狼藉。回收公司ALBA受询时指出，已清理这个区域，并为回收箱安装额外锁具。

两起事件分别发生在星期三（10月14日）和星期四（15日），地点是实加路第486座组屋楼下的回收箱。

星期三早上9时许，公众杰斯琳发现回收箱敞开，衣物、包袋等物品掉落出来。画面可见，一名女子从箱中取出衣物，放入手推车上的袋子。

隔日早上8时许，杰斯琳给孩子买早餐途中，又看到另一名女子带着一只狗在回收箱旁翻找衣物。

对此，她已通过OneService应用反映情况，交由相关当局调查。另外，她也在Stomp上揭露此事。

回收箱敞开着，许多衣服掉了出来。（取自Stomp）

回收公司：安装额外锁具

《新明日报》联系上欧绿保电子废弃物智能回收公司（ALBA E-Waste Smart Recycling），公司发言人证实，已清理上述回收箱及周围区域，并将继续确保周边空间干净整洁。

“我们会继续密切监控这个区域，并定期清空回收箱。同时，也会提醒居民和使用者保持空间整洁，维护公共环境。”

目前，回收箱上的锁已更换，并加装额外锁具，以加强安全和防止未经授权的使用。