芽笼发生死亡车祸！69岁阿叔过马路时被车撞，当场倒地不起，送院后丧命，一名46岁男驾驶事后被捕。

这起车祸发生在星期五（10月16日）下午5时左右，地点是芽笼路，靠近芽笼32巷的路段。

《新明日报》接获读者通报，赶往现场时，警方已封锁车祸现场，涉及车祸的男驾驶也在一旁协助调查，神情看起来沉重严肃。

据观察，现场出现多辆警车，多名交警也在场维持秩序。晚上7时许，到场的调查人员放置证物牌，并拍下照片存证。多名警员在搜查完涉事的白色汽车后，将男驾驶带离现场。

附近手工面店的负责人黄女士（43岁）受访时透露，她与店员听到巨大声响，才发现一名阿叔疑被汽车撞倒，脸部朝下，一动不动地倒在地上。

“我看到后，马上叫救护车。当时，我还可以看到他好像一直在大口喘气，头部和腿部那边都有血。”

她也说，男驾驶发现撞倒人后也赶紧下车查看，但四周的围观者都不敢去挪动伤者。

“我在这边开店20多年，这条路常有车祸发生，大部分都是擦撞到人，大部分行人都可以站起来，这次是最严重的一次。”

另一名客工穆山（28岁）也说，当时他看到阿叔横穿马路，结果飞来横祸。

新加坡警察部队受询时证实，于下午5时左右接获通报，发生一起涉及汽车与行人的交通事故。一名69岁男行人昏迷后被送往医院，随后伤重不治。一名驾驶汽车的46岁男子因涉嫌疏忽驾驶导致他人死亡而被捕。案件仍在调查中。

新加坡民防部队受询时证实，将一人送往陈笃生医院。

完整报道，请翻阅2026年10月17日的《新明日报》。