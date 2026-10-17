男子在暗网下载儿童色情内容，并于云端账号内囤积逾1万2000个相关文件，日前被判处监禁两年又一个月，另加鞭刑三下。

《新明日报》报道，被告陈爵能（27岁，译音）面对两项持有儿童性虐待视频的控状。他承认其中一项，另一项交由法官下判时一并考量。

案情指出，警方于2022年11月左右接获线报，指一个与被告电邮地址相关联的MEGA云端储存账号，被用来储存儿童性虐待材料。

警方追查IP地址后锁定被告住处，并于2023年3月7日上门搜查。被告当场承认曾下载儿童性虐待材料并储存于上述账号。

调查发现，截至2021年11月20日，被告的云端账号内存有至少1万2238个涉及儿童色情内容的文件，当中至少100个涉及220名儿童的性虐视频。有217名受害者可通过面部辨认，视频时长介于6秒至1小时24分钟不等。

被告供称，自己在约12岁时首次接触成人色情内容，约19岁至20岁时开始从社交平台Tumblr下载相关影片，并在这个平台首次接触到儿童色情内容。

此后，他开始主动搜寻并下载此类材料，不仅通过谷歌搜索相关关键词，还利用TOR浏览器及虚拟专用网络（VPN）登录暗网，在一个儿童色情论坛注册账号以下载相关资源。被告也承认，曾试图花费约30元向一名网友购买20个儿童性虐视频。

被告最终于2023年3月7日落网，之后被控。他日前在多名亲友陪同下，现身国家法院。据观察，被告最初穿黑衣黑裤、佩戴口罩抵达法院，之后上庭却“变装”，换成白色上衣。

完整报道，请翻阅2026年10月17日的《新明日报》。