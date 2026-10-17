数次买配套累计消费逾1万5000元，女网红不满美容院推销及营业等方式，在社交媒体发限动控诉美容院是“骗局”和“地狱”，遭美容院告上法庭，结果被裁定诽谤罪成，必须赔偿1万5000元。

根据判词，诉方是位于乌节路远东购物中心的一间美容院Beauti Instinct私人有限公司，答辩人则是一名在Instagram拥有8000多名追随者的女子莫慧筠。

答辩人在2020年1月至2025年2月间，在美容院消费约1万5422元，购买各种美容配套，前后接受共26次疗程。

答辩人后来于2025年2月13日，在Instagram上分享限时动态，还将它设置为账号“精选”（highlight）限动，并打出“诈骗”（Scam）标语。她也在限动里称诉方为“地狱”，指对方使用“招数”让她“别无选择”，只有成为诉方的“会员”，才能享用已购买的疗程，并认为应该向新加坡消费者协会举报诉方。

诉方指答辩人的限动内容具诽谤性，因此将她告上法庭。

法官在判词中提到，答辩人在限动使用“Scam”字眼，会让网民以为诉方在欺骗顾客，或采用不道德的商业手段。

不过答辩人在限动只是称自己在购买促销配套后，才被告知若要使用促销配套，需接受其他疗程，而且额外付费疗程价钱“贵得惊人”。

法官指出，答辩人遇到不愉快事件，认为诉方做生意手法不理想，但这不足以证明诉方在欺骗顾客或使用不道德的做生意手段。

法官最后裁定诉方指控成立，答辩人须赔偿1万5000元。（人名译音）

完整报道，请翻阅2026年10月17日的《新明日报》。