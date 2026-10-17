盛港公寓女保安申诉，提醒女住户在健身房要穿鞋，岂料竟被对方打手臂，为此报警。涉事的62岁女住户协助警方调查。

这起事件发生于9月18日清晨约5时50分，地点是盛港康埔桦路的The Luxurie公寓。

在公寓工作三个月的女保安宝琳（化名，29岁）告诉《新明日报》，她当时值夜班，巡逻时发现一名女住户赤脚在健身房运动，于是提醒对方遵守规定。

“但对方拒绝配合，称要管理层找她谈话。”

宝琳随后离开，并回到保安亭。同事通知宝琳，须要求女住户离开健身房，因此她只得再次前往健身房。

“岂料，对方再次拒绝，随后还动手打了我的左肩。我就告诉她，不应该打保安人员，我可能会就这件事报警。”

她说，女住户没有理会她，继续健身。

根据宝琳提供的电眼画面，一名身穿蓝色上衣的女子原本赤着脚健身，随后突然停下动作，走向宝琳，并出手拍打她的肩膀。

宝琳不想节外生枝，于是离开健身房，并记下当时在场的其他住户资料。“对方很大力打我，虽然只是一下，但还是很痛。”

随后，宝琳向主管报告此事并报警。在警方建议下，她接受身体检查，并拿了两天病假。

她指出，健身房也张贴告示，注明使用者必须穿着包覆整个脚的鞋子。

宝琳说，自己感到焦虑，甚至开始怀疑是否还能胜任保安工作。“事发至今，女住户没有道歉，公寓管理层也没有找我了解情况。我不需要补偿，只是想通过我的经历，呼吁大家要尊重保安，我们也只是在做自己的工作，不应该被打。”

62岁妇协助警方调查

负责管理The Luxurie公寓的Ocean IFM公司回复《新明日报》询问时说，公司已知悉此事。

公司强调，不认同任何针对保安人员的辱骂、骚扰或其他不当行为。由于案件仍在调查中，公司不便进一步评论。

公司也指出，会配合当局的调查工作，并希望媒体在报道此事时能保持敏感和谨慎，避免对涉事人士作出不必要的猜测或过早下结论。

新加坡警察部队则证实曾接获相关求助通报。一名62岁女子目前因涉嫌蓄意伤害保安人员，正在协助警方调查。

保安雇员联合会（USE）则告诉“慈母舰”，案件在调查中，因此不便置评。

完整报道，请翻阅2026年10月17日的《新明日报》。