阿叔在芽笼一处单位无牌经营线上赌场超过一个月，通过电脑终端将现金兑换成游戏点数，让赌客参与线上赌场游戏，每日赚取约3000元，总收入估计达9万元，被判坐牢11周、罚款9万元。

被告陈文明（59岁）案发时是本地永久居民，他承认一项抵触赌博法令的控状。

案情显示，警方于去年9月19日晚上约11时40分，突击搜查芽笼的一处单位，发现被告涉及非法赌博活动。

调查揭露，被告利用单位内的电脑终端将现金兑换成游戏点数，再将点数充值到赌客的线上账户，让他们参与线上赌场游戏。警方搜查时，被告经营的赌博网站内尚留有价值约7362令吉（约2316新元）的点数余额。

被告承认自己是整个赌博活动的“老板”，并将单位用作非法赌博场所。他也承认，在一名绰号“阿春”的朋友协助下，从马来西亚运入10台老虎机并约定平分利润。被告每天可从赌客的下注中抽取约3000元利润。

警方在行动中起获11台显示器、11台中央处理器、11个电脑鼠标、11个键盘、多条局域网线，以及553元现金。被告声称其中约150元属于个人现金，其余皆为赌博所得。

被告首次被捕后获准保释，然而他却不知悔改，于今年4月30日因涉嫌在保释期间再次犯案而再度落网。

控方陈词时指出，被告是整起赌博活动的主谋，不仅一手策划设立赌局、引进老虎机及管理电脑终端，每天更从中吸金约3000元，案发期间总收入估计达9万元。

控方认为，被告屡次涉及赌博罪行，且在保释期间再犯，有必要加重刑罚以起阻吓作用，因此建议判处被告监禁10至12周及罚款9万元。

由于被告称无力缴付罚款，须额外服刑三个月以代替罚款。（人名译音）