部分ActiveSG运动设施过去三天因空气污染严重暂停开放。新加坡体育理事会说，受设施关闭影响的公众可自动获得退款，其他想要取消预订的公众，则可上网提出退款申请。

体理会自星期三（10月14日）开始，根据烟霾情况，陆续宣布关闭不同地区的ActiveSG户外及无冷气设施，并于星期五（16日）扩大至全国所有同类设施。

体理会星期六（17日）回复《联合早报》询问时说，当局会自动退还设施关闭期间，公众支付的场地预订费用，以及健身房和游泳入场证费用。若公众希望取消仍如常开放设施的预订，可通过网站申请退款。

网址是：https://go.gov.sg/sportsgqsmfeedback。

发言人说，体理会将继续密切关注烟霾情况，旗下所有运动设施已于星期六按照正常运作时间恢复开放。

体理会将根据国家环境局的24小时空气污染指数（PSI）预报，规划隔天的设施运作和活动安排，并依据每小时PM2.5悬浮颗粒浓度，视各区空气情况调整活动。

发言人也说，近期烟霾期间，部分运动设施的使用情况出现变化。与10月1日至7日相比，10月8日至14日期间，游泳池使用人次减少约30%，部分户外运动设施的预订量下跌约16%；健身房使用人次则增加约8%。