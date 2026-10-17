50名来自低收入家庭的幼儿园小朋友将有机会到南洋艺术学院接受一年的免费艺术教育，让他们有机会培养对艺术的兴趣，发掘自身潜能。

这些小学员选自职总社区基金（NTUC Community Fund）的“达人计划”（You’ve Got Talent，简称YGT），他们此前与年长者一起完成为期数月的美术课程，学习制作精美的手工作品。

职总社区基金星期六（10月17日）为惹兰加由区的“达人计划”参与者举行结业典礼的同时，宣布启动“达人青少年学院”（YGT Junior Academy）。学院明年开始为期一年的试点计划，招收完成达人计划的50名低收入家庭幼儿园学生，让他们前往南洋艺术学院（NAFA）学习艺术。学费由职总社区基金全额资助。

达人计划是职总社区基金面向学前教育中心幼乐园（My First Skool）推出的艺术与手工课程，并在去年10月延伸至社区，邀请年长者一同参与，推动跨代交流。总理公署部长黄志明在星期六的结业典礼上，为参与计划的31名儿童和九名年长者颁发结业证书。

也是全国职工总会秘书长和惹兰加由区议员的黄志明说，职总社区基金与南艺的合作，让孩子们有机会发掘自己的兴趣，并提供系统化的支持，进一步发展他们的创意潜能。

75岁的郑燕明把退休生活安排得很充实，每个星期都会参加达人计划的美术课，平时还担任关爱乐龄大使。（周国威摄）

退休者郑燕明（75岁）和小学生陈玟皓（8岁）完成了为期12周的达人计划。郑燕明受访时说，她向来很喜欢做手工，每个星期的美术课让她有机会学画画，还用彩纸和涂料把纸盒改造成一间小屋子。

“跟小孩子一起，让课堂变得更有趣，每次老师让我们根据题材发挥，孩子们都能给出天真又有创意的想法，我从他们身上学到很多。”

在丰原小学读二年级的陈玟皓最喜欢的作品之一，是以滨海湾金沙为背景的油画。在老师的帮助下，他把用废纸折成的“战斗机”粘贴到画上，让整个作品变得炫酷霸气。“我觉得叔叔和阿姨能跟我们一起学画画，是很有意义的事情。”

“达人青少年学院”试点计划结束后，职总社区基金考虑在未来扩大规模，或将培养计划拓展到表演艺术、体育等其他领域。

今年4月成立的职总社区基金，致力于为儿童和年长者提供负担得起的教育与护理服务，并承诺在未来五年筹集5亿元。自去年推出以来，达人计划已在60家幼乐园和13个市镇展开，惠及820人。职总社区基金明年将把计划扩大至90家幼乐园和20个市镇，让1200人参与。