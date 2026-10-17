印度尼西亚正遭遇10年来最严重的森林大火，这一轮“烟锁南洋”近两个月，还不见天日，印尼林火原因复杂，有天意，也有人为。

烟霾祸害不是印尼自家门口的事，是本区域共同面对的环境问题，源起于印尼国内，身为邻国的新加坡和马来西亚都有义务伸出援手。邻家失火，提水相救，救人更是救己。

经过近两个月的严重折腾，印尼政府才开始表示欢迎邻国伸出援手。

永续发展与环境部长傅海燕星期五（10月16日）在记者会上，对这段的陈述方式和顺序值得仔细咀嚼。她说，上个月曾经联络印尼环境部长兼环境管理局主任朱默，国家环境局局长刘君雅也联系了对口的印尼官员，称新加坡准备好随时协助他们的工作。她说，她理解印尼面对的情况很棘手，新加坡随时准备在力所能及的范围内提供帮助。

不过，傅海燕在记者会上没有说对方的回复是什么。

据印尼媒体星期四（15日）报道，印尼总统普拉博沃已批准接受外国援助，以应对持续恶化的森林和泥炭地野火。

永续发展与环境部长傅海燕在16日的记者会上发言。（关俊威摄）

我们看到媒体报道是这样，傅海燕看起来也跟我们差不多。她在记者会说：“我们从媒体报道中了解他们对协助持开放态度。”

这是印尼官员对外说的，到底多开放和需要什么援助，现在大家都在等待中。傅海燕主动积极再打了电话给朱默，提出新加坡可提供民事援助以支持灭火工作，并提供人工降雨等其他方面的援助。她暂时还没收到朱默的回应。

我们万事俱备，但是这只援手要怎么伸出，还要看邻居的反应，还有什么时候反应。只能让风继续吹。

烟霾考验新加坡韧性

本地的烟霾情况预料会再持续三四周，本月底或下月初有望缓解，但此前的空气质量仍有可能达到危险水平。

我国预计在本月底或下月初进入季候风交替期，届时风势将减弱，风向也会更多变，来自苏门答腊和加里曼丹的烟雾将减少。

傅海燕在记者会上的“气象预报”，让人忧喜参半。

过去印尼曾爆料，在印尼烧芭的违法者还包括新加坡商人。新加坡对此类指控，一向严肃看待。

环境局已援引《跨境烟霾污染法令》，向七家在印尼营运的公司发出预防措施通知书，通知它们采取必要的行动，扑灭火势或防止火势蔓延，并停止烧芭活动。

“我们将继续密切关注事态发展，以及这些公司对预防措施通知书的回应。若有必要，我们将根据现有信息和证据，援引法令采取进一步行动。”

这么多年来，新加坡已能理解印尼面对的棘手问题，因此避免公开的谴责，马来西亚也是如此。烟霾是跨域环境灾害，搞不好也给区域国家之间带来外交烟霾。

尽管如此，我们仍旧要问，同样拥有广大土地面积和树林的国家，在地球上也不少，为何唯独印尼的问题似乎充满苦衷。

今年的F1新加坡大奖赛在烟霾笼罩下举行。图为10月9日的第一场练习赛。（白艳琳摄）

在烟霾笼罩下，刚刚过去的F1赛车，车照跑，户外演唱会歌照唱，看在印尼政治人物眼里，新加坡对烟霾的反应也许有点夸张。

人力部将协助雇主善用一小时PM2.5悬浮颗粒浓度数据，以决定是否展开户外工作及应采取的相应防范措施。

学校方面除了参考当下的各项预报与健康公告，也会评估实际情况，作出适当的调整。

傅海燕强调，政府会密切观察事态发展，随着情况变化而调整相关措施，也会让人民及时了解有何改变。“我们的目标是在尽力保持韧性，尽可能维持正常生活的同时，保护公众健康。”

水来土掩，兵来将挡。从国人的日常生活到对旅游业的影响，环环相扣，烟霾来了，对新加坡的韧性是一项挑战。

印尼人畜同受林火与烟霾之害

根据印尼林业部的数据，今年首七个月，野火烧毁约20万2000公顷土地。非政府组织估计，野火此后至少再烧毁60万公顷土地，2015年野火烧毁近96万公顷土地。

印尼面对烟霾引发的问题更加复杂，林火持续蔓延烧毁大面积的野生动物栖息地，越来越多的红毛猩猩被逼闯入种植园或遭浓烟呛伤，当地动物救援中心的救治压力剧增。

印尼林火持续蔓延，烧毁大片野生动物栖息地。（路透社）

加里曼丹和苏门答腊是世界上仅有的三种红毛猩猩的栖息地。红毛猩猩有难，人民被烟霾所迫也无处可逃。

印度尼西亚多地爆发抗议活动，民众对政府应对大规模森林和土地火灾的方式日益不满。示威者要求政府加大灭火力度、严惩引发火灾的企业，并加强对受灾社区的保护。

新任国家灾害管理局局长克里斯托梅星期四（15日）说：“我们将评估这场灾害应被归类为国家级还是地区级灾害。”

烟霾已造成印尼国内人畜共愤，成为本区域历来最严重的跨境灾难，当官的还在研究到底是国家级还是地区级灾害，红毛猩猩听了也会生气！

印尼传播机构负责人沙甘达日前说，我们不只是输出烟霾，也输出氧气给新加坡和马来西亚，他们的氧气来自印尼森林，他们应该感激印尼。

多年前也有印尼部长理直气壮地说，印尼只是一年一两个月给新、马两国带来烟霾，其他月份都给他们新鲜空气，所以不要为了烟霾吵吵闹闹。

看来，苏门答腊泥炭地引发灭不掉的林火烟霾，不只会呛死红毛猩猩，也会把人的头脑熏坏，我们的确要以举国之力认真严肃地抗烟防霾。