为鼓励企业培训员工掌握心肺复苏术与自动体外除颤器的操作，新加坡心脏基金会推出本地首个护心急救认证，提升职场应对心脏骤停事件的能力。

新加坡心脏基金会星期六（10月17日）在工艺教育中区学院举办一年一度的“心脏工程”（Project Heart）活动，同时宣布推出新加坡首个护心急救认证（Heart Safe Mark certification）。

新加坡在2022年共发生超过4000起心脏骤停病例，这些病例不在医院发生，其中20%发生在住宅以外的场所，例如工作场所。新加坡心脏基金会今年的调查指出，只有51%受访者在目睹心脏骤停事件发生时，会为对方施行心肺复苏术；仅46%受访者会主动上前使用自动体外除颤器（AED）救人。

基金会计划在未来五年内为200个企业和机构颁发认证。目前已有近20个企业和机构获得认证，包括埃克森美孚亚太区有限公司和人民协会。

要取得认证，企业至少须有五名员工或10%的员工接受心肺复苏术和自动体外除颤器的培训。每组员工需完成基金会的心脏紧急应变计划（Cardiac Life Emergency Action Response programme）或类似应变计划，学习如何以团体协作方式有秩序地应对紧急心脏事故。

工作场所也须设置至少一台自动体外除颤器，可在办公室内或建筑大楼的其他地点。认证每两年须更新。

弥补职场急救准备不足 提高患者生存机会

为活动开幕的人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏致辞说，希望各企业和机构看待这项认证时，不应只把它视为一个认证或荣誉，而是理解背后的意义是以人为本的职场文化，随时准备在紧急时刻挽救生命。

新加坡心脏基金会高级主管丁俊浩受访时说：“上班族每天花费大量时间与同事相处，因此有必要让员工具备应对能力，一旦有人心脏骤停，现场的同事能够及时采取行动，提高患者的生存机会。”

基金会将为安装自动体外除颤器的机构提供建议，协助选择合适的安装地点，包括设在醒目、容易看到和取得的位置。

新加坡心脏基金会荣誉秘书兼社区心行动委员会主席曾志强临床副教授指出，护心急救认证可以弥补职场在急救准备上的不足，包括受训员工比例偏低、缺乏应对紧急事故的团队协作训练，以及工作场所未配置或难以取用自动体外除颤器等问题。

至于每两年须更新认证，曾志强说：“就算掌握技能，如果不练习也会逐渐生疏，团队应变能力会下降，因此每两年更新是合适的周期。”

慕尼尔（Mohamed Munir，61岁）在埃克森美孚亚太区有限公司担任高级运营技术员，四年前工作时突然心脏骤停昏迷，幸好在场的四名同事及时施救，成功保住一命。

慕尼尔说，同事接受过心肺复苏术和自动体外除颤器的培训，感谢他们当时有勇气挺身而出救自己。自经历这起事件后，他便经常鼓励身边亲友学习急救技能。