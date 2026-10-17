不同文化兼容并蓄，形成独具特色的新加坡华族文化。文化、社区及青年部兼交通部政务部长马炎庆指出，要让本地文化继续发展，应把接力棒交给下一代，而这也需要宗乡会馆、文教工作者和政府各方支持，让华族文化生生不息。

马炎庆星期六（10月17日）出席新加坡宗乡会馆联合总会主办的新加坡华族语言与文化研讨会，研讨会以“多元与共存”为题。

他致辞时说，华族先辈来自不同地方，有各具特色的方言、饮食和习俗等文化。他们的交流不只限于华社，也与马来族、印族等族群一起工作和生活。长久下来，不同文化彼此影响，逐渐形成独具特色的新加坡华族文化和语言。

马炎庆认为，从多元共存走向共创的第一步，是对彼此文化保持好奇心，愿意聆听不同观点；对自己的文化有信心，也愿意欣赏其他人的文化。但文化不会自己传承。

交通部兼文化、社区及青年部政务部长马炎庆指出，新加坡华族语言和文化的传承，从来不只是一个人的事，也不仅是一个世代的责任。社区组织、教育工作者、研究人员、文化工作者、年轻人和政府都有自己的角色。（龙国雄摄）

他说：“每一代人都必须愿意去学习、实践、记录，然后再传给下一代。因此，新加坡华族语言和文化的传承，从来不只是一个人的事，也不仅是一个世代的责任。社区组织、教育工作者、研究人员、文化工作者、年轻人和政府都有自己的角色。”

他感到欣慰，越来越多年轻新加坡人重新认识方言，探索家族历史。“这让我们看到，语言和文化并没有离年轻人越来越远。只要有人愿意学习、使用、分享，它们就能够继续和我们的生活产生联系……传承新加坡华族语言和文化，也不能只靠年轻人。宗乡会馆、研究人员、教育工作者、文化工作者、社区和政府须一起努力。”

宗乡总会：更多年轻人对方言感兴趣

宗乡总会会长蔡其生指出，近年来，本地宗乡会馆的方言课程吸引更多年轻人参与。例如，冈州会馆粤语进阶班自2022年起，参与人数倍增。福建会馆的福建会话课过去三年也增加约15%。这股热潮反映的不只是年轻人对方言的兴趣，更是对文化根源、家庭记忆与传统的重新认识。

他说：“宗乡会馆将继续发挥桥梁作用，为年轻一代创造更多接触和使用方言、认识自身文化的机会。我们也希望凝聚会馆、学校、社区及社会各界的力量，让华族语言与文化融入生活，在多元社会中焕发新的生命力。”

首届研讨会讨论的课题包括双语教育与语言环境的演变，以及年轻一代重新认识语言与文化根源的趋势等。参与分享的包括“莱讲方言”（Raffles Dialect）总监金轩诚（19岁），以及新加坡方言社（singaporedialects）创始人陈胜义（21岁）。

“莱讲方言”是莱佛士书院学生于2021年设立的兴趣小组，组织至今已走入八所学校和基层组织，主办方言工作坊等活动。

金轩诚受访时说，因家人使用粤语，自己也对港剧有兴趣，他自然地掌握粤语。“方言是华族文化的一部分，能以方言与长辈沟通，交流多了一份亲切感。我们让活动走出校外，希望让更多学生有机会认识方言，也鼓励他们设立兴趣小组。”

根据组织进行的调查，想学习方言的年轻人中，最常见的原因是想与家人和长者沟通，其次是保留自己的文化和身份认同。

新加坡国立大学学生陈胜义利用社交平台发布短视频等内容，介绍方言词汇。他认为，社媒有助于扩大传播效应，使内容可以触达更多人。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院资深研究员廖建裕教授，以“新加坡国族建构中的多元与共存”为题发表主旨演讲，并同与会者交流。（龙国雄摄）

会上也举办主旨演讲，嘉宾之一的新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院资深研究员廖建裕教授，以“新加坡国族建构中的多元与共存”课题做分享。

他认为，在一个多元社会，族群意识要完全消失非常困难。

“但如果过分地强调自己的族群认同而忽略了国族认同，那么要达到社会的和谐是非常困难的……族群的声音是一种感情的声音，不是理性的呼声。我认为，国族的呼声是理性的呼声，你不单要听感情的声音，也要听理智的呼声。只有这样，新加坡这个多元族群、多元文化的社会才能够得到圆满的结局，才能够有一个和谐的社会。”