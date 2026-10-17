本地中医业者和医师普遍欢迎“中医认证计划”，期待这个超越基本执照的高标准认证，为本地病患提供更专业安全的中医服务。

率先通过模拟审核、获得“认证中医诊所”资格的机构共有五家，其中包括南洋理工大学中医诊所。南大中医诊所兼中医学士学位课程主任钟丽丹副教授受访时指出，获得认证对病患和公众而言最直接的益处，是将专业、安全、可监督等抽象概念变得透明可见。

“过去很多人对中医产生信任障碍，往往不是不认可中医本身，而是担心资质是否真实、药材是否可靠、操作是否规范、收费是否透明。认证资格相当于把诊所的执业资质、人员条件、诊疗范围、质量控制与监管要求，放在同一套标准下接受核查，让病患更容易判断诊所是否正规。”

另一家获认证的是新加坡中华医院总院。中华医院董事会秘书潘虹陵指出，中华医院参与计划的核心目的，是为诊所未来融入健康SG计划铺路，以在活跃乐龄和预防保健方面发挥更大作用。

她认为，未来若能允许合格中医师直接为病患开单照X光，可免去病患在中西医间往返，实现即时确诊与精准转诊，提升安全性并避免延误救治。

同济医院主席杨应群指出，除了已获认证的新加坡同济医院总院，接下来还将进一步推动院内现有的58名中医师全数申请“中医师认证”。

他认为，中西医协作能发挥优势互补作用，例如由西医主导前期诊断与治疗，中医则跟进后续调理与康复，共同为病患打造全方位的长期健康管理。

中医认证计划星期六（10月17日）正式开放申请。除了首批获认证的机构，不少从业者也正积极响应。

NexusTCM创始人张骏发医师说，诊所五名医师几天后将提交“中医师认证”申请。至于“中医服务认证”，则计划在约一个月后、待整合好后端电子系统后提交。

他指出，中医认证门槛远高于基本执照，不仅在诊所的感染控制、患者安全与临床治理上确立统一标准，更对中医师的日常看诊频次、临床经验积累，以及是否参与教学和科研等深度资历设立高标准，并非所有持有执照的医师都能轻易达标。

他认为，认证有望消除公众因难以辨别诊所规范而产生的顾虑，提供权威的就医参照，从而提升整个中医行业的公信力。

同样会申请诊所和医师认证的Common TCM诊所创办人兼医疗总监陈琬嬿医师指出，认证计划也推动本地中医服务迈向以病患为中心的新格局，并成为中西医合作的关键桥梁，让跨学科的沟通与转介更加顺畅，使病患不必再独自摸索，享受到无缝的中西医结合护理。